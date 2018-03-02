只想要不肯給 貿易談判死胡同

2018-03-02

記者黃佩君／特稿

美國貿易報告再度提到美牛豬話題，美方這次不再多講，直接明確質疑台灣農業政策缺乏科學根據，這與日本五縣市食品情況類似。政治人物操弄社會民意，形成只想要不肯給的氛圍，也築起台灣對外貿易談判高牆，擋住最需要的美、日關係，也擋住了台美貿易暨投資架構協定（ＴＩＦＡ）與跨太平洋夥伴全面進展協定（ＣＰＴＰＰ）的道路。

國際貿易談判看似城府高深，但有時與市場殺價非常相似，最不肯讓的一塊往往就是最大的談判籌碼；但若最後翻臉出現「不買了最大」、直接甩手走人，那之前討價還價過程，只是浪費時間。

與市場買賣不同的是，台灣在國際上沒有甩手就走的本錢，只能爭取最好價格；ＣＰＴＰＰ在本月八日即將拍板，涵蓋所有台灣迫切想經營的新興市場，但是否能夠加入，取代美國執牛耳的日本是關鍵角色。

但台灣對日本關心的五縣市食品進口，卻仍莫衷一是；歐盟去年已拍板將全面開放，台灣與中國成為全球唯二禁止的國家，且連討論科學根據，或從地區管制改為標準更明確的科學管制空間，都被政治口水給模糊掉。美牛豬的問題也類似，問題不在是否開放，而是無法用科學方法提出保護自己的原則，貿易籌碼竟成了貿易問題。

食安問題常可勾起社會最普遍恐懼，也是政治人物操弄選民最有效的手段。但台灣無法拒絕加入國際，趕快提出科學標準，才是真正保護自己的最佳方式。南韓對日本福島水產品的禁令，上月才被ＷＴＯ認為是「肆意、不當的歧視」，判決日本勝訴；有此前車之鑑，台灣是該用情緒或是科學根據，哪一種才是最好的策略？