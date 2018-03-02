美再促解禁豬牛 政委鄧振中︰無開放時間表

2018-03-02

貿易報告直接點名 外交部︰豬牛議題非強化關係前提

〔記者呂伊萱、李欣芳、吳欣恬／台北報導〕美國貿易代表署（ＵＳＴＲ）在最新貿易政策報告中，再次對台灣關於美豬與美牛「無科學根據的農業政策」，表達嚴正關切。外交部昨表示， 台美經貿關係密切互惠，但美豬、美牛議題不應成為強化雙邊關係的前提；政務委員鄧振中強調，政府目前對是否開放並無時間表。農委會也說明目前政策並未開放，但對畜產業的升級方案都已在推行。

根據最新的ＵＳＴＲ貿易政策報告，關於美台貿易內容，報告重申美台貿易之間長期存在美豬與美牛議題，強調美國對台灣「無科學根據的農業政策表達嚴正關切」，認為台灣應首先移除對含有萊克多巴胺（瘦肉精）豬肉及特定牛肉產品的進口限制，對於美國牛內臟產品的貿易障礙也要移除。

鄧振中對此表示，美方盼台灣開放瘦肉精美豬的口氣與去年差不多，只是重申開放的基調，因此他不認為這是新的、重大的施壓；他指出，政府對是否開放瘦肉精美豬進口，目前並無時間表，政府仍會以國人的健康安全為優先考量，會與美方及國內各界持續溝通，並強化食安管理措施。

長期參與世貿組織談判的新任北美事務協調委員會主委林良蓉則表示，台灣是經貿導向國家，不能自我封閉，政府相關單位將通力合作，做出對台灣加入世界貿易體系最有利的作為，政府也會預先準備，減低產業可能面臨的衝擊。

畜產業升級 農委會已執行

農委會指出，目前並沒有正式政策要開放瘦肉精美豬進口；但副主委陳吉仲表示，從前年新政府上任後，農委會就已規劃完整提升國內畜產業的政策方案，目前都在執行中，包括從種母豬開始提升生育率，飼養過程再提升育成率，就能減少成本，進而增加收益，另外再加上沼氣發電，增加豬農收入，以及豬隻保險等措施。

陳吉仲強調，不論是否開放瘦肉精美豬進口，國內養豬業的競爭力一定要提升，才能面對丹麥、西班牙和荷蘭等國進口豬肉的競爭。

農委會副主委黃金城也說，目前並沒有正式政策要開放瘦肉精美豬進口，未來需看國家政策如何去跟美方談其他品項的貿易，也要評估對國內養豬戶等農業的影響。

黃金城指出，國內每年國產豬肉消費量約五百五十萬頭，市場已屬飽和，一旦開放瘦肉精美豬進口，估計國產豬的市場會減少一百萬至一百五十萬頭，換算起來，美國只增加約兩億美元的產值；且國內豬飼料的原料包括黃豆和玉米等，約半數都是自美國進口，若進口美豬使國產豬的市場下滑、在養量減少，相對也會減少對美國黃豆、玉米的需求，因此開放瘦肉精美豬對美國未必全只好處。