空氣品質紅燈日 搭大眾運輸綠點送10倍

2018-03-01

〔記者黃以敬、陳宜加／台北報導〕為鼓勵民眾多搭乘大眾運輸以減空污，環保署宣布，今天（三月一日）起，只要環保署空氣品質監測網預報隔天的空氣品質ＡＱＩ達紅色等級，民眾隔天搭乘捷運、公車、客運及台鐵，就送十倍環保綠點，可擴大享有綠色購物優惠、百點即可折一元。

集百點 綠色消費可折1元

為推動綠色運輸減空污，環保署去年起推出民眾搭乘大眾運輸可環保集點，平日按實際搭乘金額一元可獲得一點環保綠點，收集一百點就可折抵綠色消費一元。

環保署管考處長洪淑幸指出，因應去年十二月至今年二月的秋冬空污季，將搭車一元所集綠點增倍為十點；為達到長期減污與環保教育功效，決議自三月起，將十倍集點擴大為全年活動，不僅平日搭車集點，只要是空品監測網預告隔天ＡＱＩ將達紅色警戒等級，民眾搭乘公共運輸就可獲得十倍的綠點。

搭公共運輸所集綠點，可到包括大潤發、愛買、萊爾富、7-ELEVEN等店家或合作網購平台等指定通路進行綠色消費，購買環保標章及碳足跡標籤產品，均可以一％至十％的回饋率折抵或兌換消費金額。

環保署監測統計，一○六年全國平均空品監測ＡＱＩ值達紅色警戒有三十八天，但洪淑幸強調，全國有七十六處測站，各地空污狀況不一，綠色運輸十倍集點將可分地適用，例如空品網若預告高雄地區隔天空品可能達紅色警戒，當地集點活動會員民眾隔天搭公共運輸就可十倍集點，估計全國一年可能達紅色警戒的測站天數，約有三百八十四個測站日，各縣市民眾都可搭公共運輸協助地方性減污，也可享購物優惠。

汰車改搭公共運輸 擬補助

推廣綠色運輸抗空污，交通部長賀陳旦日前也提出獎勵構想，擬給予淘汰而非汰換車輛者特別的電子票證，每月搭乘足夠次數公共運輸，隔月政府自動儲值補貼。

除祭出環保集點的誘因「蘿蔔」，減污也將端出「棒子」；交通部路政司表示，今年配合空污法修法，除將在與地方劃設「空氣品質維護區」，推動科技執法限制高污染車輛進入，並研議取消一、二期老舊柴油車的「國道二十公里免費」優惠，機車方面則訂定停車差別費率，另也將擴大轉乘優惠。

環保署空保處長蔡鴻德昨指出，若修法通過，將針對全國八十多個「空品維護區」全面強制限制老舊汽機車進入，違者可依空污法開罰一千五百元至六萬元，希望今年年底、下一個秋冬空污季來臨前能全面上路實施。