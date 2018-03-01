2018-03-01

宣布31項措施 對台磁吸、挖人才

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國對台統戰「硬的更硬、軟的更軟」，在國際上加緊打壓台灣主權，對台灣社會則大搞懷柔政策！中國國台辦昨發布三十一項「惠台措施」，範圍橫跨投資、就業、影視、社團交流等，除明確台灣企業投資和中國企業「同等待遇」的項目，也包括向台灣民眾開放一三四項國家職業資格考試，並開放台灣民眾加入中國專業性社團組織、行業協會。

國台辦發言人安峰山稱，這套措施開放力度之大、範圍之廣、涉及部門之多，前所未有。

國台辦公布這三十一項「惠台措施」指出，這是為深入貫徹中國共產黨的「十九大」精神，和中國領導人習近平關於深化兩岸經濟文化交流合作的重要思想，因此「率先同台灣同胞分享大陸發展的機遇」。這套措施在公布之日起施行。

開放134項國考資格 範圍前所未有

根據內容，其中十二項措施涉及「加快給予台資企業與大陸企業同等待遇」，包括明確台灣企業參與「中國製造二○二五」、享受稅收優惠、參與國家重點研發計劃項目、基礎建設、政府採購、國有企業混合所有制改革等「享有與大陸企業同等待遇」。另允許台灣企業可以特許經營方式參與能源、交通、水利、環保、市政公用工程等基礎設施建設。

其他十九項措施，則涉及「逐步為台灣同胞在中國學習、創業、就業、生活提供與大陸同胞同等待遇」，包括向台灣民眾開放一三四項國家職業資格考試，提供從業資格取得和應聘便利；可申請諸如「千人計劃」、「萬人計劃」及各類基金項目；可參與「中華優秀傳統文化傳承發展工程」和評獎項目、榮譽稱號評選。

中方還鎖定我國醫師、教師、財經人才，除開放在中國就讀醫學院碩士的台灣學生報考中國醫師資格，日後也可申請在中國執業註冊；已在台擔任醫師者，可在中國短期行醫。同時鼓勵我國教師到中國的大學任教，我方財經人才到中國報考證券、期貨、基金從業資格。

另還開放台灣民眾加入中國專業性社團組織、行業協會，「參與中國基層工作」。並放寬台灣影視、圖書等市場准入限制，包括我國人士參與中國廣播電視節目和影視製作，可不受數量限制；中國發行機構、廣播電視台、視聽網站與有線電視網引進台灣生產的影視，亦不做數量限制。