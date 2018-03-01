31項「惠台措施」》台青看西進：問題在本土條件不佳

2018-03-01

〔記者吳柏軒／台北報導〕中國釋放利多要吸引台灣人才西進，但對台灣青年來說，問題點在「出國」而非「去中國」，本土薪資凍漲、青年勞動條件不佳，才想對外尋求發展；而中國的優勢在語言與生活環境相近，但中國一線城市與內地偏鄉差距仍大，部分青年表示對於西進仍須多做考慮。

憂中國限制學術自由

世新大學社發所研究生曾福全表示，台灣青年若念博士班，未來可能想當教授，大部分會想留在台灣，但目前面臨薪資普遍凍漲、就業環境不友善情況，若看到中國釋放的正面消息，是會有誘因；但這也是台灣自己須面對的問題，高教產業無正常開缺，連留學博士回台都恐找無教職。

曾福全坦言，若要去中國，也非每個區域都好，除了一線城市外，二、三線城市乃至中國內地可能都還沒發展，不確定因素很多，風險也不小；另中國對學術自由恐怕會有較大限制，也須注意。

淡江大學公共行政系學生謝毅弘則說，台灣薪資凍漲，看不見未來，如果外國有較好待遇，會想辦法出國，不管中國或其他國家；而中國最大吸引力是語言互通與生活習慣相近，但這並非就是最大誘因，出國還是要看動機，例如追求學術，則要考慮學術環境與水準，或單純為餬口飯吃則看薪水等，此外，中國、台灣雙方對於學生在政策上也未達平等互惠原則，也值得思考。

盼台灣提升勞動條件

陽明大學醫學系大五生蘇子軒說，兩岸多交流是好事，以醫師證照為例，台灣與其他國家有互相承認機制，但兩岸因歷史因素而彼此不承認；至於工作與人才，他認為，一方面政府開放許多外籍移工來台，另方面卻又擔心台灣人才外流，其實該思考如何提升整體勞動條件，提高待遇，才是留才重點。