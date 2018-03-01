31項「惠台措施」》反制中國搶人 高教界盼加薪留才

2018-03-01

〔記者吳柏軒／台北報導〕針對中國釋放利多訊息要磁吸台灣人才，高教界認為大多並非新招，關鍵仍是人才是國際流通，台灣應思考如何讓產業納入人才培育一環。

教部：高教新預算留人

部分大學校長則表示有留才壓力，將規劃為表現傑出者加薪，作為因應方案；教育部則表示，將透過高教新預算留人及攬才，並會鎖定國家重點產業規劃高教人才招攬及培育方針。

清華大學校長賀陳弘表示，清大每年額外撥出一億七千多萬元給教授「加薪」，全校約五成五到六成的教授有拿到平均每月多四萬元薪資，近年來累積撥出超過十億元，就是使盡全力在留住人才。

賀陳弘說，未來大學數量應適度減少，讓資源集中，各校國際競爭力才能更強，大學就如同築巢引鳳，但現在巢太多，品質不好反無法吸引人才。

中山大學物理系教授楊弘敦說，人才有全球流動性，中國本身就有學者、留學生向外出走的龐大數字，也反思：「那為何這些人不留在中國？」

楊弘敦認為，台灣高教面臨長期低薪難解的問題，解方須由企業加入，如台積電宣告投資千億元研發，勢必帶動相關領域的教授及碩、博士生加入，盼更多企業轉型，任用台灣博士，政府則開放大學法人，或更彈性的薪資待遇，如聽聞現在已有國際產學聯盟的執行長月薪高達廿、卅萬元，也都是留才良方。

教育部次長姚立德說，面對中國，過去偶有人才外流的個案，但整體台灣教授非退休而離職的比例並不高，其中多是轉換跑道去產業、生涯規劃等，被挖角者少，去中國恐怕更少，過去因出國者不會說實話，將來會思考如何詳細調查，讓真實數據呈現，以免媒體放大個案。

在學生方面，姚立德說，已鎖定政府力推的「五加二」產業來研擬高教發展，如人工智慧、機器人、半導體等，讓國家重點強化產業，高教則跟著培育學生，畢業後無縫接軌產業，將比出國留學更合適。

姚立德說，除了玉山計畫每年一五○名額，要幫諾貝爾級學者加年薪達五百萬元，還有玉山青年學者加年薪達三百萬元規模，更鼓勵各校幫優秀學者調薪，超過三萬元幅度，超額部分教育部會幫出一半經費，藉此達到攬才留才作用。