31項「惠台措施」》金融業盼兩岸徵信合作 降低風險

2018-03-01

〔記者盧冠誠／台北報導〕中國國台辦昨祭出高達卅一項「惠台措施」，有關金融業部分，行庫主管指出，台灣、中國雙方徵信機構相互合作，掌握中企的信用狀況，是降低當地放款風險較有幫助項目；至於協作聯貸、小額支付等亮點不多，不是目前已經可以做，就是商機不大；金管會官員則表示，如果是對台資銀行在中國經營有幫助，我們都樂觀其成。

馬政府大舉開放本國銀行西進中國的初期，國銀陸續嘗到中國旭光高新材料、索力鞋業倒帳苦頭；其中，以取得銀行團六千萬美元聯貸的索力鞋業為例，當時就有行庫高層感嘆，這家獲得中國泉州市政府推薦的企業，沒想到拿到錢後一個月就倒帳，透露中國潛藏巨大的金融風險。

特別是中國企業財務透明度嚴重不足，國銀經過先前誤踩地雷後，如何派遣「有經驗」授信人員赴廠實地考察，成為各銀行是否核貸的關鍵。因此，昨有行庫主管認為，未來若能分享並串聯徵信機制，算是一個好消息。

除了徵信外，中國本次對金融業的惠台措施，主要還包括台資銀行可與中國同業籌組聯貸，以及台灣金融機構、商家可與中國銀聯和非銀行支付機構合作，提供台灣人小額支付服務。

行庫主管表示，台資銀行在中國的分行目前已可參與當地聯貸，未來是否開放國際金融業務分行（ＯＢＵ）也能跨境參貸，值得留意；小額付款業務對台資銀行到底有沒有商機，仍要仔細評估，因為可預期的是，雙方如果要合作，必須得分攤系統成本。