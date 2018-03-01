黃天麟：中國逼台更加邊陲化

2018-03-01

〔記者盧冠誠／台北報導〕針對中國國台辦昨發布的卅一項「惠台措施」，前第一銀行董事長、國策顧問黃天麟認為，恐讓台灣更加邊陲化，並建議政府考慮課徵「台商稅」。前立委、成功大學法律系教授許忠信也說，這是中國「一代一線」延伸，目的是要吸引台灣的資金和人才。

黃天麟表示，每年農曆春節的台灣南返車潮，是台灣南北問題的象徵，反映北部吸納南部的人口、資金，把南部邊陲化；中國台商返鄉人潮，則是台灣經濟的邊陲化，台商返鄉人潮越多，代表台灣被邊陲化的程度越深，此次的惠台措施，更凸顯中國持續且不會放棄讓台灣邊陲化。

「這就是中國的政策，先讓你弱下來，最後是軍事佔領！」黃天麟說，先前台商、台生春節回台風波，已告訴了國人，台灣經濟正陷入中國磁吸，中國台商、台幹、台生增加，造成台灣消費移轉中國、國內投資委靡，衍生出低成長及低薪困境，進一步又讓中國磁吸力增強的惡性循環漩渦。

黃天麟建議，美國總統川普日前曾建議對外移廠商課「邊境稅」，對不平等貿易國課「互惠稅」，同理，對台商加稅，墊高台商在中國尋窩的成本，應該是一種可考慮的解方。

許忠信：中國「一代一線」延伸 吸引台資金

許忠信亦示警，中國這次所提的惠台措施，是「一代（青年一代）一線（基層一線）」的延伸，對台灣將造成極大的風險，如果年輕人無法抵抗誘惑，就容易被吸納。

許忠信表示，中國國力開始強盛，推出這些優惠措施並不難，期許台灣的年輕人要加強本土認同，強化對台灣這塊土地的付出與義務。