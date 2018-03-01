蔡總統︰228責任歸屬 須交代清楚

2018-03-01

調查報告應達國際的標準 若刻意湮滅政黨附隨組織檔案 要負法律責任

〔記者李欣芳、鄭鴻達／台北報導〕二二八事件屆滿七十一週年，蔡英文總統昨出席中樞紀念儀式致詞表示，她期許未來的促轉會在最短時間內組成國家轉型正義報告撰寫團隊，世界上已經有許多國家有類似真相調查報告，「我的期許很簡單，台灣版的轉型正義真相調查，必須達到國際的標準」。在這份報告裡面，希望以專書或是專章的形式，將二二八的真相和責任歸屬，清清楚楚地交代。

盼促轉會清查政治檔案

總統並期許促轉會要盡全力清查政治檔案，讓檔案重見天日，讓歷史自己說話。不只是國家檔案的徵集、整理和開放，政黨及附隨組織的檔案，也關係過去威權時代的運作，促轉會也應盡全力蒐集。她說：「那些被認定是政黨附隨組織的檔案，如果被有心人士刻意湮滅，必須負起法律責任」。

二二八事件紀念基金會董事長薛化元則表示，二二八基金會將在下週起展開二二八事件轉型正義的撰寫推動工作，基金會將在過去行政院二二八事件調查報告、二二八基金會的「二二八事件責任歸屬研究報告」的基礎上，配合新開放的史料，掌握新的事證，共同完成轉型正義的報告，進一步追究真相、探究責任。

二二八基金會舉辦的中樞紀念儀式暨紀念活動昨冒雨在台北二二八公園登場，蔡總統、賴揆、行政院秘書長卓榮泰、內政部長葉俊榮、文化部長鄭麗君、台北市長柯文哲及多位二二八受難者及家屬都到場。

頒發受難者回復名譽證書

儀式一開始，蔡總統向二二八受難英靈獻花致意。活動最後並由總統頒發受難者及家屬回復名譽證書。

蔡總統致詞表示，促轉條例已完成立法，等待即將結束，轉型正義將在這塊土地上推動，這就是政黨輪替的價值。針對威權時期的加害體系，進行制度性地檢討，並且提出總結建議，是真相調查報告的存在目的。

總統說，去年十一月花蓮二二八事件受難者張七郎的家屬，取回當年張七郎先生開業使用的「仁壽醫院」牌匾。這象徵台灣人在二二八事件當中，失去的正義、尊嚴和希望，必定能夠找回來。台灣世世代代將會永遠記得前輩們的勇氣，「屬於我們的轉型正義也已經開始，這條路一定會有一些波折會有一些阻礙，但台灣必將走向和解，走向團結」。

立法院去年十二月通過「促進轉型正義條例」，未來將由行政院下設促轉會推動二二八等歷史真相的調查。行政院長賴清德表示，行政院會儘快將促轉會委員名單送到立法院行使同意權。

賴清德說，二二八事件紀念基金會與國家人權發展所需經費，行政院一定會大力支持，並進一步回應社會要求，讓真相水落石出。