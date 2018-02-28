全台首座無人回收站 儲存點數換贈品

2018-02-28

新竹市政府與全聯福利中心通路及春池玻璃合作，在全聯新竹市香山區大庄店設立全台首座自動化「無人回收站」，昨起至8月底試營運。民眾24小時都可於回收機台投入廢玻璃瓶、寶特瓶、鐵罐、鋁罐4大類回收物。

為鼓勵民眾參與，只要掃描瓶身條碼並透過APP軟體「SeedU」掃描螢幕上的QR Code，手機便能儲存點數，也可選擇列印回收憑證，用來兌換商品。新竹市長林智堅說，希望從新竹市出發，未來推廣至其他縣市，讓人人都能為環保盡心力。（記者蔡彰盛）