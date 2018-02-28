衛生紙風暴 公平會：已觸犯聯合行為

2018-02-28

〔記者廖千瑩、李欣芳、鄭鴻達／台北報導〕衛生紙齊喊漲、全民瘋搶紙，公平會昨邀衛生紙製造商及量販業共八大業者「喝咖啡」開會且撂重話強調，此案已列急要且最優先案件，動員史上最多人力查案，根據市場訪查與掌握事證，這案子「絕對可能已經觸犯聯合行為」，明日起逐一約談廠商，一查有違規，就將依法嚴懲。

明起約談廠商 查有違規就嚴懲

行政院長賴清德昨在立院也表示，衛生紙供應無虞，價格穩定，請民眾不需恐慌、搶購。他已責成公平會、法務部等部會，監控製造、經銷等通路，絕不允許聯合抬價或囤積等不法情事，「這事情一定有辦法解決」。

公平會昨強調，已派員了解出貨，法務部也出動檢察官調查，一要查囤貨抬價，查獲將以刑法開罰；二查有無聯合漲價行為或意圖，最高可依法處分業者年營業額十分之一的罰鍰；也要查業者有無揭露不全訊息，試圖拉抬民眾搶購心理。

公平會昨舉行座談會，邀請金百利、永豐餘、正隆、全聯、家樂福、大潤發、遠百及好市多等八家業者出席，宣告禁止聯合行為的決心，也強調業者不可透過媒體或網路放話聯絡。

認定有意思聯絡調漲 就算違規

公平會處長張恩生說，所謂人為聯合調漲，不是要有實際漲價的「實害犯」才算違法。只要認定有意思聯絡、有調漲決定或意圖，就算違規，這叫「危險犯」；依目前掌握狀況，衛生紙案絕對可能已經觸犯聯合行為。

所謂意思聯絡，據公平法第十四條，得依市場狀況、商品特性、成本及利潤考量、事業行為的經濟合理性等因素來推定，且法律授權公平會可以「推定」認定。

套用到衛生紙案，張恩生強調，雖紙漿有調漲趨勢，但只是成本一部分，且業者應依經營狀況跟成本考量自決是否調漲，不應透過管道喊話傳訊息，造成民眾不安而搶購，影響社會秩序。

鼓勵業者提供事證 以減輕罰則

公平會也祭出「寬恕政策」，鼓勵業者提供聯合行為相關事證，藉以減輕罰則。業者會後多三緘其口，僅正隆和永豐餘兩家代表表示，會就座談會內容帶回研究。