黑幫挑釁公權力 松菸大樓3度槍響

2018-02-28

黑幫介入土方利益

〔記者姚岳宏、邱俊福、陳文嬋／綜合報導〕囂張黑幫公然向警方挑釁！警方專案小組持續偵辦兩度向松菸文創大樓開槍威嚇案之際，幕後主使者竟不把警方放在眼裡，不到四個月，昨第三度出現槍手在松菸大樓旁開三槍，甚至廿二歲槍手郭峻升開了槍後，晚間早有準備由律師陪同投案交槍；全案指向黑幫介入土方利益，但尚未查獲主謀。

不到4個月3起槍擊

新任刑事局長蔡蒼柏上任後，對一再開槍極為關注，預定三月二日召開專案會議，不料會前再傳槍擊案。刑事局表示，這是「嚴重的挑釁公權力」，警方有信心與能力揪出幕後主使者；警政署長陳家欽已指示刑事局速將藏鏡人繩之以法。

去年十一月一日，廿九歲槍手翁啟源進入位於松菸大樓七樓的富邦建設，朝天花板開一槍，一個半月後落網；上月十九日，卅八歲槍手林志遠持蠍式烏茲衝鋒槍朝松菸大樓大門候車處開三槍，當晚被逮。翁稱開槍是個人行為，林掰說女友與排班計程車有糾紛，他去理論找不到人才憤而開槍。

警方為防意外，此後每天上午九時到下午六時加派兩名警力在松菸大樓外站崗，研判郭男昨天刻意避開大門口員警，至距離大門一百公尺遠的側邊停車場出入口開槍，員警聞槍響衝去查看時郭已跑遠。一名女性路人說，她聽到一聲槍響後轉頭，見一名穿西裝的年輕短髮男繼續對空開槍，還瞪了她一眼，才往菸廠路北聯道路方向離去。

槍手由律師陪同投案

警方追查，郭男一大早從高雄包計程車北上，抵北後赴現場觀察，下午要求運將停在市民大道下方等待，自己走向松菸大樓，二時五十二分在大樓停車場出入口對空開三槍，搭上原車直下台中，轉搭另輛計程車回高雄梓官住處，晚間就近到楠梓警分局投案，掰說到台北找工作，走在路上被人碰撞，對空開槍表達不滿，又稱個人不爽富邦建設，同時交出一把改造手槍、十二發子彈。

由於目前只有槍手到案，全案雖鎖定疑為松聯、牛埔幫大哥介入營造業龐大土方利益引發，不過尚未突破斷點。黑幫大膽挑戰治安的犯行引發譁然，民眾盼警方加強偵查腳步，儘速將全案查個水落石出。