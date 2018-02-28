反年改突襲攻立院 退役上校攀牆墜地重傷

2018-02-28

繆德生從約三樓高失足 一度無心跳

〔記者林良昇、邱燕玲、鄭鴻達、林惠琴、王冠仁／台北報導〕立法院新會期昨開議，反年改團體清晨五點多突襲攻入立院院區，退役上校繆德生爬上立院建築物外牆，從約三樓高失足墜地，重傷送醫急救。立法院長蘇嘉全於中午時宣布散會，反年改團體仍持續在立院周邊抗議，直到昨下午近五時，反年改成員宣布就地解散，宣稱週四會再重回立院，擴大抗爭。

行政院長賴清德表示，他已要求台大醫院全力搶救受傷者，也希望陳抗帶隊者應將民眾安全地帶回，這是最基本原則。

賴揆：陳抗帶隊者 應安全帶回民眾

立院第九屆第五會期昨開議，賴揆原應邀列席立院施政報告並備詢，反年改團體則於清晨五時卅分起在立院周邊開始陳情抗議，近六時陳抗團體「拔菜總部」小貨車衝撞立院青島東路鐵門，與警方爆發衝突，退將吳斯懷一度昏倒送醫，約數十名成員衝入院區。

反年改團體藍天行動聯盟秘書長、退役上校繆德生攀爬立院議事處大樓外牆，並試圖從二樓爬上三樓，繆在過程中疑似失足，從約六公尺高重摔地面，背部、後腦著地陷入昏迷，隨即被送往台大醫院急救，據了解，繆一度失去呼吸心跳、肺部與顱內出血，搶救後恢復呼吸心跳，仍在加護病房救治。

基層員警說，根據警方蒐證畫面，繆是踩空才摔落，社會各界應冷靜看待。

部分成員衝進院區 打破議場玻璃

其他反年改成員進入院區後，部分成員打破議場大樓玻璃窗戶，衝入議場休息室，但隨即被警方帶出，反年改成員隨後聚集議場大門前，約七時許警方將院區內陳抗民眾排除。

國民黨立委則在開議後占領議場發言台為繆德生祈福，並進行議事杯葛，經與各黨團溝通，蘇嘉全於中午宣布散會，賴揆無法上台報告施政方針及備詢，議程延期至三月二日。

總統府表示，蔡總統對民眾在衝突中受傷感到遺憾，總統強調，軍人年改是為了讓年金制度能夠永續發展，在國家財政許可範圍內，也適度的提高樓地板，希望提供最有利方案。政府的態度就是會盡全力確保退休袍澤的福利。