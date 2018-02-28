反年改團體：停審軍人年改案

2018-02-28

〔記者林良昇、涂鉅旻、王冠仁／台北報導〕反年改團體昨突襲立法院，退役上校繆德生在攀爬立院建築外牆時摔成重傷，「八百壯士」副指揮官、退役將領吳斯懷則向立法院秘書長林志嘉遞交陳情書，要求暫緩軍人年改，先釋憲並進行溝通，最後再修法。

促公教勞年改統一施行

對於軍人年改問題，反年改團體「八百壯士」稍晚也在臉書貼出三點訴求，第一、希望立院停止審議軍人退撫制度改革版本，先與他們溝通，取得共識再來談。第二、公教警消的年改，雖然在去年已經通過法案，他們呼籲政府在一體之下來行事、暫緩施行，讓勞工的版本一起搞清楚、弄明白，大家有共識之後，再統一實施，有這麼困難嗎？難道把公教警消當作二等國民？第三、他們訴求所有的軍公教警消，包含勞工朋友，都認為年改會是一個黑機關，違憲違法。所以要求先釋憲，再溝通，然後再來討論什麼時候來協調，來統一施行。

除了上述突襲立院及抗爭者墜樓受傷意外，反年改群眾還到濟南路獨派團體帳篷區，拿獨派傳單丟擲，獨派不滿，雙方起衝突。

此外，國民黨立委曾銘宗、費鴻泰、賴士葆昨早到現場向陳抗團體致意，遭疑協助放行，藍天行動聯盟主席武之璋受訪時還說有安排藍營的立委帶他們進去。曾銘宗表示，他六點卅分左右到立院已有反年改成員在院區內，他只是簽到，並沒有要帶人進立院，不了解有沒有被跟進來，即使有被跟進來也是少數。

保六總隊長張傳忠表示，根據掌握的情資，原以為反年改團體會等行政院將方案送到立法院後才有激烈作為，以為他們昨天要到其他部會抗議，也認為他們應是要透過「八百壯士」來請願，結果完全走樣，直接攀爬、破壞青島東路大門衝入院內。警方說，目前立院尚未對闖入議場、砸破玻璃的群眾提告侵入住居與毀損，但已保全證據。警方也將逐一檢視蒐證畫面，若發現群眾有故意毆打、推擠警方，將追究妨害公務罪責。