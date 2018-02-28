軍人年改案 在野黨籲多溝通 抗爭者理性發聲

2018-02-28

〔記者鄭鴻達、施曉光、林良昇／台北報導〕部分反年改的退伍軍人團體昨赴立院抗爭，並發生墜樓受傷事件，立法院國民黨團呼籲，在未與抗爭團體充分溝通、獲得共識前，應暫緩軍改；時代力量黨團表示，盼行政院說明樓地板金額計算的事實根據，也建議陳抗團體提出自己的年改版本；親民黨團強調，改革絕不能改過頭，執政黨應多傾聽社會不同聲音、放下身段誠心協商。

吳敦義：執政黨要負最大責任

國民黨主席吳敦義昨主持中常會前，前往台大醫院探視墜樓受傷的繆德生，吳隨後在中常會召開前特別聲明要求執政黨為此負起最大責任，他質疑蔡政府上台後「不但沒有全力拚經濟，反而與經濟對拚」，才會讓退休軍公教人員的生活「雪上加霜」，也才會進而導致上述不幸事件。

吳敦義強調，國民黨同情「八百壯士」的處境，也會給與必要的支持，希望蔡政府可以踩煞車。國民黨團書記長李彥秀表示，黨團提案，要求在行政院與年改團體充分溝通、獲得共識前，應暫緩實施軍人年改。

時力黨團總召徐永明指出，時力不反對軍改有更周延討論，盼行政院加強與各黨團及反年改團體的溝通，並說明樓地板金額背後的計算事實根據，使其與其他類型年改樓地板金額之關係更清楚。

親民黨團總召李鴻鈞呼籲執政黨多傾聽社會不同聲音、放下身段誠心協商，避免發生更多悲劇，也盼各方在街頭表達訴求時，在法律範圍內和平、理性地發聲並顧及自身安全。

前行政院長郝柏村向反年改團體喊話時表示，八百壯士抗爭不是為了退休金，而是為了捍衛中華民國。

國民黨副主席郝龍斌、前主席洪秀柱等人都到立院附近表達關切。