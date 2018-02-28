軍改爭議 嚴德發：國安危機

2018-02-28

〔記者邱燕玲、涂鉅旻／台北報導〕反軍人年改團體昨突襲立法院，更有抗爭者攀樓時摔傷一度命危，新任國防部長嚴德發昨在立院受訪表示，「這是國安危機」，大家一定要冷靜，國防部一定會極力為大家爭取福利和權益。新任退輔會主委邱國正被問到是否爭取軍人年改更好的待遇時表示，「我現在不敢講這些話，我也不能夠承諾這些事情」。

籲立委支持新退撫制度

嚴德發說，現在這時刻，天上有多少飛機，多少的艦艇在海峽間偵巡，地面上多少戰備部隊，之前的花蓮地震、台南地震，我們弟兄出生入死，不畏艱險，這職業有特殊性，這是個國安危機，他呼籲大家必須重視，也請各位立委支持新的退撫制度。

對於反年改成員、退役上校繆德生攀爬立院建築外牆墜地受重傷，嚴德發表達難過、心痛，「大家都是同甘共苦的袍澤，抗爭陳抗一定要注意到安全，我們一定會替大家爭取福利」。

嚴德發指出，蔡英文總統昨早也非常關心此事，召見國防部和退輔會的副首長進府表達關切，政府會盡最大能力保障退休袍澤的生活福利。他強調，軍人職業具有特殊性，風險較高、工時較長，基於此，軍人年改的樓地板與其他職業別待遇應該有差異，因此參考國際作法，擬定了可以接受的樓地板，希望能夠接受。國防部也會持續與現役部隊溝通，希望目前送出的方案能順利到達目標。

由於繆德生被送進台大醫院加護病房急救、觀察，嚴德發昨下午二點左右在國防部政戰局長聞振國中將等人陪同下，到台大醫院關懷繆德生的家屬，一同為繆德生祈福。

嚴德發表示，這些參與表達訴求的，都是國軍的袍澤，不希望抗爭造成社會的衝突與對立，請大家務必保持理性、冷靜，並注意自身安全。

邱國正：努力確保權益

為化解反年改團體的反彈，據透露，嚴德發、邱國正將率領幕僚和現役、退役軍人團體加強溝通、聆聽意見，另也將在近期拜會朝野立委，盼尋求修法的共識，化解疑慮與爭議。

邱國正受訪表示，他到退輔會為袍澤服務，希望做一個中間溝通協調的工作，若抗爭手段方法太過激烈，各方都沒有好處。

邱國正透過新聞稿表示，將盡最大的努力，確保退除役袍澤的權益，過去如此，未來也是如此。