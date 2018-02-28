軍人年改案 立委：埋太多圖利高階將官陷阱

2018-02-28

所得替代率 級距計算仍有調整空間

〔記者楊淳卉、邱燕玲／台北報導〕行政院提出軍人年改方案，但立院民進黨團內仍有諸多爭論。立委段宜康指出，目前軍人年改方案「埋了太多圖利高階將官的陷阱在裡面」，呼籲行政院政務委員、總統府國家年金改革委員會執行長林萬億重新調整方案，「一下子送進來要我們馬上消化接受，未免太倉促了一些」。

「一下子送進來 太倉促」

立委蔡適應則直言，他認為所得替代率（俸率）、級距計算等仍有調整空間，他也向林萬億表達，「若現行版本送來立院審議，我會在委員會中表達反對」。

多名立委質疑目前方案在所得替代率計算等部分，反而有利年資、薪資較高的高階將領。部分立委並反應，軍人年改在樓地板，及所得替代率、十八％優存計算方式等，都較公教人員優渥，軍人年改樓地板訂為三萬八九九○元，與公教樓地板的三萬三一四○元（加薪三％後之數字）差距太大；不過部分黨內立委持不同看法，認為軍人轉職不易，屬於特殊行業，應要有更多保障，可接受目前所訂樓地板數額。

段宜康指出，有一些被迫退休、四十多歲的少校或中校，孩子未長大、還有家累負擔，但所得替代率（俸率）只有五十％，從現方案看起來，「會不會最後得利的，反而是服役卅五年以上的中、少將？」他強調，民進黨要面對軍人年改與公教年改的公平性，有些原則必須一致，若差距太大，公教不會接受。

至於如何拉近軍人與公教間的距離？段指出，所得替代率要照顧的中階軍官可適度提高，但往上調的等差級數不應這麼大；如目前廿年退休領年金的所得替代率為五十％、每年加二．五％，卅年以上退休的上校、少將，就到了七十五％，差距非常大；然而公務員是越高階，所得替代率越是往下掉。段建議應有不同的級距，國家財務負擔與公平性可好好再計算。

針對公教年改計算退休金的均俸是十五年，軍人則採計最後三年，段認為，軍人有不同階級服役年限，若服役廿年與服役卅五年者同樣採計最後三年並不公平；他建議，若可取三分之一，就可保障服役未超過太久者，如服役廿年採計最後六、七年。