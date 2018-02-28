軍人年改案暫緩 展開複式溝通

2018-02-28

陳建仁明會民進黨立委 嚴德發、邱國正負責軍人團體

〔記者李欣芳、鄭鴻達、楊淳卉、林良昇／台北報導〕行政院原規劃明天院會通過軍人年改草案，但因民進黨立委對軍人月退樓地板調高到三萬八九九○元等方案有意見，決定暫緩通過，政府將展開複式溝通，副總統陳建仁明天親自出馬與民進黨立委溝通，國防部長嚴德發、退輔會主委邱國正也將向現役與退役軍人等團體積極溝通、化解爭議，同時爭取朝野立委對年改方案的支持。

賴揆：沒有時間表

行政院長賴清德昨受訪表示，他前天已決定軍人年改草案要稍微延後，行政院院會週四不會排入議程，至於何時提報院會過關？他說「沒有時間表」，還要與立院好好討論一下，另外也會請退輔會或相關部會與社會再溝通。

賴揆說，本來預計週四院會通過軍人年改草案，接著送到立法院審議，可是在與民進黨團討論之後，他們認為還有一些地方可再進一步討論，政府會多花一點時間做溝通。

民進黨團總召柯建銘表示，黨團政策小組廿六日就有共識，建議行政院先不要通過，賴揆也釋出善意，強調尊重立院黨團，「不用那麼急，溝通好再來。」蔡總統得知狀況後，也表達諒解。

總統府國家年金改革委員會召集人陳建仁明將邀請立院外交及國防委員會、司法及法制委員會的民進黨立委溝通軍人年改案、化解歧見。

據悉，政院延後提出軍人年改草案，關鍵在於民進黨立委仍有不少意見，官員說，林萬億前天與民進黨年金政策小組報告軍人年改版本時，因立委當場表達不同意見，因此無法取得共識，陳建仁當天就決定安排與相關委員會的民進黨立委溝通，因此，陳建仁這項行程，與反年改人士昨天的抗議與墜地重傷意外事件無關。

官員表示，民進黨立委前天對軍人年改草案提出的疑慮，主要有三項，包括月退地板調高、退休起支俸率與十八％優存利率的退場方式。

據悉，有關軍人月退地板，年改會原本訂為與公教人員相同，為三萬二一六○元（經加薪後，增為三萬三一四○元），但不少民進黨立委建議考量軍人役期短、退役早，認為軍人月退地板應比公教人員高，年改會因此敲定調高為三萬八九九○元，不過，仍有其他民進黨立委堅持，軍人月退地板應與公教人員齊一標準。

對於退休起支俸率，部分民進黨立委質疑年改會的「五十加二．五」方案，亦即退休起支俸率五十％，每多留一年增俸率二．五％，並無天花板的限制，有獨厚退休高階將官的問題，將導致退休將官與校官的俸率差距過大。至於十八％的退場，也有立委質疑十八％若第一年就領回，就無所謂的優存利率，為何還要補差額？

七月上路有變數

對於軍人年改能否照原本目標七月一日與公、教年金新制一起上路？柯建銘坦言「確有變數」，軍改往後推遲的「可能性不小」，畢竟三讀後仍有子法、施行細則等配套須修訂，「時間有一點緊」。