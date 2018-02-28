蔬果爆量價跌31% 北農買30噸捐弱勢

2018-02-28

〔記者蕭婷方、林彥彤／台北報導〕近日天氣回暖，蔬菜供應量大增，加上昨又逢休市三天後開市首日，北市農產公司昨蔬菜到貨量約二九七○噸，較蔬菜需求高峰的農曆年前三天平均的二千噸，暴增近千噸。由於市場需求量未增，交易價格暴跌逾三成一，拍賣整晚還有近三十噸蔬菜滯銷。北市農產公司不忍農民心血報銷，決議將滯銷蔬菜買下，全數捐食物銀行與社福團體。

菜農憂元宵連休三日 價格更低

有農友擔心近期天氣回穩，正值蔬菜快速生長時期，北市府去年決議在「正月初九天公生」連續休市三天已造成菜價波動，現元宵節將近又要連續休市三日，到時菜價恐更低。

北市市場處長許玄謀回應表示，休市日期早已與相關團體討論拍板，且昨批發均價仍有廿一元，請各界不要擔心。農委會農糧署副署長蘇茂祥指出，年後蔬果價格下跌是每年常見現象，今年並非特例。而去年氣候好，果農並無搶種現象，今年甘藍的價格就比去年好很多，連帶整體蔬果價格合理，現在的低價應是短期現象，農糧署會持續觀察價格走向，目前還不擔心菜價會暴跌。北市農產公司則鼓勵民眾近期可多食葉菜類，不僅便宜也有益健康。

葉菜便宜 北農鼓勵民眾多吃

扣除農曆年前市場需求量大增等特殊日，昨為北市農產公司一般交易日蔬菜進貨量最高一日。但市場買氣不強，北市農產批發公司昨蔬菜批發價每公斤平均僅廿一元，較休市前廿八．五二元下滑六．五二元，跌幅超過三成。

其中，高麗菜價格自每公斤批發價廿三元下跌十三元，僅剩十元，品質較差的還僅剩五元；小白菜品質較差的每公斤批發價也僅剩三元賤價，至於價格一向較高的青蔥價格下跌廿四元，每公斤批發價僅剩卅一元。

由於滯銷蔬菜多為不耐放的葉菜類，拍賣結束後仍有一千多件、近三十噸的蔬菜未能銷出，農產公司緊急溝通各大市場與通路促銷蔬果，不過仍因量太大賣不完。

依農產公司規範，有問題蔬果、當日沒消完就會壞的蔬菜將銷毀。台北農產運銷公司主秘路全利表示，公司最後以晚市價格買下滯銷蔬菜，並全捐食物銀行與社福團體。