獨老愁無衛生紙 良心店長發起拒囤

2018-02-28

〔記者顏宏駿、楊雅民、沈佩瑤／綜合報導〕近日民眾瘋狂掃貨囤積衛生紙，彰化縣社頭鄉「鄉親百貨」貨架上兩百條衛生紙一夜被掃光，店長陳煥榮沒有因此而開心，因為遇到許多行動不便的獨居長輩真的需要衛生紙卻買不到，甚至淚灑街頭，令他揪心，因而發起「關心獨老，拒絕囤積衛生紙」行動。

陳煥榮是社頭鄉老字號「鄉親百貨賣場」的第二代負責人，他說，廿四日晚間店裡像「蝗蟲過境」，兩百串衛生紙一夜被買光，廿五日廠商再補貨一百條，不到十分鐘就被搶光。自從沒有衛生紙賣之後，每天都會遇到老人家來買，一位老婦人哭著說：「我已經跑了六家了！」還問他：「少年仔，我要去哪裡才能買到衛生紙？」當下他揪心不已。

陳煥榮說，明明沒有用那麼多，卻把貨架上的東西全買光，造成弱勢者不便，真是大悲哀。他昨天在臉書「社頭人俱樂」留言「鄉親百貨會把衛生紙留給更需要的人」，一天下來就有上千人按讚。

一年用26包 約只多花62元

搶衛生紙究竟能省多少錢？以一人兩個星期用掉一包衛生紙試算，根據家樂福目前推出的舒潔特級舒適抽取式衛生紙來看，一包一百一十抽十一．八七五元，未來若漲二成，一包增加近二．四元，一年用二十六包，大約多花六十二元，還不到一個便當錢。就算一週用掉一包，一年五十二包，大概多花一百二十三元，也只是相當於一杯星巴克中杯拿鐵。

柯P：才一個屁股買那麼多

台北市長柯文哲昨出席社會局活動前受訪，直言：「才一個屁股，買那麼多衛生紙幹什麼！奇怪了！」

量販店業者說，賣場有約一百五十個衛生紙品項，每個促銷檔期都會由不同品牌和品項輪流以八折至九折促銷，大檔期甚至會殺出買一送一的五折低價，消費者隨時都可入手，不必急著搶。