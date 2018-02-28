平衛生紙之亂 促六賣場設平價專區

2018-02-28

〔記者陳宜加、林國賢、洪美秀／綜合報導〕國內衛生紙齊喊漲，全台掀起「衛生紙之亂」，各地搶購一空，地方消保官出動稽查，均未發現有囤貨或漲價情況，呼籲國人毋須因預期心理而搶購。消保處強調，消保官會持續實地訪查，至少一週一次去監控業者價格與庫存，並已行政指導各大通路業者設置「衛生紙平價專區」，提醒消費者貨比三家。

消保官稽查賣場 未見囤貨

衛生紙價格三月起陸續調漲，爆發搶購潮，雲林縣消保官張嘉麟昨稽查家樂福斗六店、大潤發斗南店、全聯鎮西店及俗俗賣斗南店，業者表示貨架一空就會補貨，若庫存不足會緊急調貨。竹市消保官劉興振則到六大量販店實勘，發現市售衛生紙供貨無虞，價格平穩，請消費者放心。

為讓消費者清楚掌握市售衛生紙相關資訊，消保處於官網設置「衛生紙專區」釋疑。衛生紙專區除了彙整消保處、經濟部、公平會各自主管業務最新狀況，也提供包含衛生紙在內的十五項民生必需品月均價參考。

消保處副處長吳政學表示，昨日討論是否將專區連結各大賣場消費資訊，以供消費者選擇，但最後不予採納。他解釋，考量業者每日提供價格經常有變化，若網站揭露售價資訊，恐怕反而失準，官方無法替業者背書，加上可能有廣告疑慮，容易產生負面效應。

消保處建議民眾貨比三家

他也建議消費者貨比三家，留意各大賣場狀況並多做功課，例如家樂福、大潤發等大型業者因販售品項眾多，經消保處要求，目前均已揭露各商品單位定價，可從每張衛生紙多少錢精算，尋找最符合自身需求的商品。