「合意推定」衛生紙涉聯漲 有例可循／油價、鮮奶聯漲案 被公平會開罰1300萬、3000萬

2018-02-28

〔記者廖千瑩／台北報導〕近日民眾瘋搶衛生紙風波，公平會內部已定調，此次衛生紙聯合漲價將援引二○一五年增訂的「合意推定條款」，公平會可依市場狀況、成本及利潤考量等四大因素，推定業者是否涉聯合行為。聯合行為合意推定案有前例可循，包括中油、台塑聯合調價案、鮮奶聯合漲價案。前者兩業者各處六百五十萬元罰鍰，後者三業者共被罰三千萬元。

若屬重大案件 罰年營業額10％

值得注意的是，此案若業者年營業額超過一億元就屬於重大案件，業者的處分金額上限是前一年營業額十分之一，包括高通濫用獨占地位及民營電廠聯合拒絕調降台電購電費率，公平會都曾用過此罰則，分別重罰二三四億元、六十億七百萬元。

公平會要查調幅合理性

公平會二○一五年修訂公平法增訂合意推定條款，得依市場狀況、商品服務特性、成本利潤考量及行為經濟合理性四大因素，直接推定業者是否涉聯合行為。公平會製造業競爭處處長張恩生昨說，公平會此次會援引此法條，調查業者去年是否有調價跟今年調價的幅度與合理性，彼此是否有意思聯絡，並非一定要雙方見面，才叫意思聯絡。

張恩生說，三月一日起將個別約談業者，請業者提供細項說明，即使是業者最後沒有漲價，但只要確認雙方有合意，公平會還是可以開罰。

不過，張恩生也說，雖然法律適用有所依據，但個案還是有很大差別，包括言行動機跟意圖，以及對市場後續是否有供貨？業者與經銷商的關係為何？還有經銷商跟量販店的關係，這些都是要逐一釐清的重點。

供貨是否無虞是關鍵

張恩生解釋，供貨是否無虞這點很重要，若供貨有問題，漲價就會延續，若供貨無虞，針對衛生紙一箱只差五十元，只能說是民眾預期心理被挑動；公平會也會去看業者的成本結構，了解國際紙漿上漲在業者產品所佔的比例，且若供貨無虞，業者存貨紙漿過去購入的成本等。

張恩生表示，聯合行為世界各國都是刑事處罰，我國是先行政後司法，行政機關會先處罰鍰，但人為囤積會移送檢察官處理。