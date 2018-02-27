外媒：習近平成「21世紀毛澤東」

2018-02-27

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國共產黨「刪除國家主席任期限制」的修憲建議，預計在下月五日召開、僅具橡皮圖章功能的全國人民代表大會拍板定案，為中國國家主席習近平「終身稱帝」鳴鑼開道。各國主要媒體和學者指出，習打破鄧小平時代確立的集體領導及交接制度，儼然是「廿一世紀的毛澤東」，但這也意味習將面臨更大的執政風險。

習將面臨更大執政風險

中國前領導人鄧小平為斷絕「毛式個人崇拜」，廢除領導人職務終身制，其後的江澤民、胡錦濤均在任期屆滿後淡出，但該模式即將被習近平終止。香港中文大學教授林和立直言，習可望掌權廿年，「做一輩子皇帝，變成廿一世紀毛澤東」。曾派駐北京的英國廣播公司記者海頓指出，習要求黨內派系、軍隊和商界效忠，已是毛澤東後最強勢的中國領袖。

英國諾丁漢大學中國政策研究所主任蘇利文分析，任期限制在確保中共權力交班順利，並維繫黨內團結，「廢除後將對長遠穩定帶來真正的危險」。澳洲中國問題專家尼文惠曾（Simone van Nieuwenhuizen）則指出，集權統治不僅侵犯人權、擾亂他國情勢，也會為習近平在國內的統治埋下更多陷阱，「一旦掌權超過十年，習勢必面臨中國公民、政治菁英更嚴密的檢視。」

美國國務院前亞太事務副助卿謝淑麗分析，若習近平擺脫制度約束，中國的內政及外交政策將隨其個人意向改變，嚴謹克制或積極進犯皆有可能，在此情況下，「政策判斷錯誤的風險，將比毛澤東後的歷任國家主席更為巨大。」林和立也提出相同看法，指毛澤東即是因一人掌權才一再犯錯，「習若不受制衡，犯重大錯誤的可能性便會提高。」

英國衛報前駐北京記者布蘭尼根則說，政治強人短期內或有助國家強大，「但長期來看，也可能造成國家更大的不穩定。」