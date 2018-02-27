冷眼集》把國力搞起來

2018-02-27

記者鄒景雯／特稿

因應中國習皇時代來臨，大家都說迎在台灣面前的是新挑戰，但是要如何因應中國的變？其實萬變不離其宗，台灣一定要把國力給搞起來。這問題說來容易，但是一點也不簡單，因為最近幾任的民選總統全都不讓多數選民滿意，甚至是令人非常失望。

台灣最迫切的國力，一是國防，也就是軍事上足夠的嚇阻能力，二是經濟，這是支撐一切發展的實際後盾，以上兩點，從二○○○年至今，全是向下曲線，要命的是，同時間的中國則是暴發式地成長，一消一長之間，等於我們獨立自主的基盤不斷受到掏空，如何還能持續地「維持現狀」？

針對第一點，新任的國防部長昨天交接，這是嚴德發當即的重責大任。儘管在馬英九任內，其歷經八軍團指揮官、副參謀長兼執行官、國防部軍備副部長、陸軍司令，到官拜參謀總長，一路看到全募兵制被政策性地推動，但是做為一位職業軍人，理當非常清楚這是不是一個小國的自衛思維？那麼當政治領袖為討好選票，無力改變此一弱化台灣防衛固守能力的決策時，是否該善盡職責，為所應為，已無須廢言。

畢竟，今天台灣所面對的，已不是鄧小平的「韜光養晦」外交戰略，以埋頭發展經濟，而是習近平的「大有作為」，中國也已成為世界第二大經濟體，台灣不能再過度仰賴於特殊的地理條件，佔據台灣海峽生命線的樞紐位置，一向藉由美、日在此間的國家利益，取得軍事同盟的強大奧援，從而忽視自我武裝的生存根本。

固然，習近平的對外擴張稱霸，從東海，到台海，到南海，並不只針對台灣，更是壓縮到了美日澳印各國的勢力空間，引起各國一致防堵中國。然而歷史的經驗也提醒我們，當連橫遇到了合縱，例如東周戰國時代的秦與齊等六國，這種一對多的賽局，多國由於彼此的利益有差異，不同於一國的意志一致與貫徹，合縱的一方往往討不到便宜，同理，台灣豈能以為可以躲在列國羽翼之下，失去了危機意識。

國防上，重新檢討徵兵與募兵等兵役制度，已是沒什麼好再爭辯的基本常識；至於在經濟上，諷刺的是，每任政府都喊「拚經濟」，卻愈拚愈沒願景，只留下聞似華麗的空洞口號。這任的賴清德內閣自許實事內閣，開始在掃除投資障礙，改善經營五缺，確實讓不少人有感，不過從去年九月到現在，外界看到多方的掣肘仍眾，法令的綑綁照樣繁複，執政團隊從府院黨到黨團，「十嘴九貓」，看不出在經濟決策上有個共同的階段性目標，更不要談反對黨的必然對立了。

所謂的階段性，就是選出當前迫切問題，集中一切政策工具，加以針對性地處置，等到狀況舒緩後，再逐步恢復常態，例如中國對於台灣前端產業戰略性挖角，我們不該立即採取非常手段回應嗎？結果一個產創條例的修法，一次誘因不足，二次照樣小兒科，掌握了國會多數，居然不知道到底要做什麼，實在非常可惜。無法為產業界解決問題的政府，如何侈言拚經濟？

台灣的國力如果伊于胡底，即不存在統獨問題，剩下的是被併吞而已。從政者務必振作。