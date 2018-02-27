習皇帝來了？中國網友揶揄維尼不放手

2018-02-27

〔編譯茅毅／綜合報導〕中共中央委員會建議修改中國憲法有關正、副國家主席連任不得超過兩屆的規定，被視為替現任國家主席習近平今後無限期在位和掌權鋪路。中國網友紛紛在社群媒體上以留言或貼圖方式冷嘲熱諷，但隨後便遭刪除，使這些創意十足、令人發噱的內容僅曇花一現，被網友稱為「花式槍斃大賽」。

一名「微博」用戶貼文寫道，「唉，我們（中國）即將成為北韓了」，將中國與自一九四八年建國至今均由金氏家族把持的北韓相提並論。還有網友附上一張保險套外包裝的照片，下方寫著「做兩次不夠」。有人更翻出二○一三年「迪士尼中國」的官方微博貼圖，圖中卡通「小熊維尼」主角維尼熊緊抱著一個甕，甕裡則裝有牠愛吃的蜂蜜，迪士尼當時還加上一段「找到一樣你所鍾愛的事物，然後，永不放手」的中、英文圖說，由於習近平的外型被揶揄神似維尼熊，網友直呼迪士尼為「先知」，做出「神預言」。

還有許多中國網友「翻牆」到「美國之音（ＶＯＡ）」中文網表達看法，有人認為中國「民主已死」、痛罵習「要當一輩子皇帝」、中國進入一個「全面復辟的新時代，習的皇帝夢終於實現了，老百姓的噩夢終於降臨了」，怒批中國憲法乾脆「直接稱習皇帝」，不但能終身掌權，還可世襲，憲法「已被這幫盜國賊們修改得愈來愈強詞奪理，整個中國已進入了難時代」。

另有網友大酸習近平「比毛主席更偉大，這次憲法改得不夠徹底，應該把終身主席制改為世襲皇帝制」、「皇帝登基後將會犒賞你們這些五毛的功勞，勢必加官晉爵…，工資肯定會漲一毛錢變六毛」。