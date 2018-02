習皇帝來了？中國網友揶揄維尼不放手

由於中國「人大」和「政協」兩會往往被譏諷不過是中共的「橡皮圖章」,故國家主席習近平未來很可能無限期在位與掌權,中國網友對此冷嘲熱諷,還有人挖出二○一三年「迪士尼中國」官方「微博」的卡通「小熊維尼」中、英文圖說─「找到一樣你所鍾愛的事物,然後,永不放手。Find the thing you love and stick with it.」,大酸常被揶揄為外型神似維尼熊的習,還讚嘆迪士尼真是預言神準的「先知」。(取自網路)