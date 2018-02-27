建物耐震快篩／房產業：藉都更防災 別光看分配

2018-02-27

〔記者徐義平／台北報導〕對於政院力推建物耐震快篩等措施，房產業者擔心，假如配套措施不完整，就公開建物耐震安檢結果，恐造成房市交易恐慌，甚至影響房價，建議公部門針對一樓改建可能出現軟弱層，或是建物耐震改善為優先政策目標。

房產業者表示，北市府推動建物紅、黃標機制，且將紅、黃標名單公布在公部門網站，曾一度造成這類建物乏人問津，房仲業者也不敢買賣；因此，政府宜謹慎看待政策推動細節，與公布安檢結果相比，更重要的是建立補強及重建具體措施，而不是讓民眾未受惠前先受害。

瑞普萊坊市場研究部總監黃舒衛指出，過去都更無論是建商主導或地主自組更新會，多聚焦在財務、土地開發考量，就算有居住安全之虞，如海砂屋、輻射鋼筋屋、地震受損屋，若重建分回的誘因不足，多數民眾還是興趣缺缺。

他認為，建物安全會影響財產價值，也使公權力無法有效施展；以過去地方政府公告危險山坡地社區、土壤液化潛勢圖、九二一紅黃標屋為例，在社區、民代壓力下，屋主寧做「鴕鳥」，也不願面對耐震檢測及補強費用支出、房價下跌等風險。

他表示，花蓮震災的確讓政府推動相關政策取得更大合理性，也讓都市更新從老屋重建的侷限，擴大到都市防災、老舊建物的整建與維護，乃至公共設施改進，以及土地使用和建築管理的加強，當都更不再只講重建分配利益，民眾的財富才有真正保障。