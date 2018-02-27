建物耐震快篩／技師：耐震可提升 抗震難保證

2018-02-27

〔記者徐義平／台北報導〕針對行政院提出「全國建築物耐震安檢暨輔導重建補強」計畫，台灣省土木技師公會直言，此計畫執行後，的確對全國建物耐震提升會有立竿見影的效果，但民眾也必須了解，若建物地處斷層帶上，遇上七級以上大地震，誰也無法掛保證一定抗震。

台灣省土木技師公會理事長張錦峯表示，以行政院目前強制建物耐震安檢範圍，主要是以九二一大地震前後做為分界，若確實全面強制安檢，並進一步執行補強或重建，對建物安全的確有很大幫助；但不太可能讓危樓完全消失，因地處斷層帶的建物，若碰上七級或以上大地震，也很難承受得住。

斷層帶上 難承受逾七級地震

他說，依照現行建物的設計標準，一是安全、二是經濟、三才是美觀；若要求每棟建物的設計耐震係數都可達到抗震七級，並不符合經濟效益，成本也相當高，透過耐震安檢評估，可初步區分哪些建物有危險疑慮，可規劃補強或重建。

張錦峯指出，耐震初評主要是透過合格技師帶著安檢表到建物現場檢查，包括設計圖是否有更動、建物梁柱是否有疑慮等，安檢表評估分數越高，代表建物危險疑慮越高，三十至六十分屬於有疑慮建物，超過六十分就會建議進行補強。

他說，詳評部分除了鑽心取樣外，還會用儀器掃描鋼筋，並運用電腦軟體進行建物結構分析，可更進一步掌握哪方面的耐震需要補強。