落實耐震安檢 學者推買賣安全履歷

2018-02-27

老舊公寓、違建、頂加 更應安檢

〔記者徐義平／台北報導〕行政院提出四年六十億元「全國建築物耐震安檢暨輔導重建補強」計畫。學者認為，公部門對於建物安檢強制執行能否落實才是關鍵，且後續能否延伸到全面執行房屋交易安全履歷，才是長久之計。

政治大學特聘教授張金鶚指出，從整個計畫來看，棒子是「強制」、蘿蔔是「補助」，但補助建物安檢費用並非長久之計，建議未來可透過稅捐扣抵或減免方式來推動。此外，若只有強制安檢，卻無具體改善方式，且沒有建物安全履歷，屋主可低調賣掉，苦到無辜買家；他建議進一步推動建物買賣安全履歷，資料不一定要全面公開，但在買賣時，須有告知買方的義務，讓買方得知建物是否安全。

透過稅捐扣抵或減免推動

景文科技大學財務金融系副教授章定煊指出，根據九二一大地震經驗，鄉下低矮的「土角厝」毀損數量才驚人，加上市區老舊公寓的耐震係數相對沒有大樓高，這些建物危險疑慮更高，公部門更應針對這些建物進行全面耐震安檢，而非針對高樓層，這樣只是「救急不救窮」。

他也建議，公部門更應加強管控違建與頂樓加蓋；他說，十層高大樓頂樓加蓋一個樓層，是增加十％重量，四層樓公寓頂樓加一個樓層，是增加二十五％的重量，試問，哪個遇到大地震時的問題比較大？

他指出，政府還得進一步檢討法令問題，過往只要地震強度超過建物的耐震係數，多數建商就可以免責，將問題推給天災；未來公部門應加強建物使用管理，定期稽查改裝建物，以降低天災帶來傷害的機率。