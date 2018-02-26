校長遴選爭議》台大前校長施壓 阻開校務會議

2018-02-26

連署名單外流 多人遭遊說促撤簽

〔記者林曉雲、吳柏軒、黃以敬／台北報導〕台灣大學新學期今日開學，但台大校長遴選爭議未解，台大師生連署要求召開「校務會議」處理，三十五名連署代表的親筆簽名及會議提案於昨日達成，預計今天將送交台大校方正式處理；連署提案要求，校務會議應討論認定「這次校長選舉存有重大瑕疵、選舉結果應無效」，意味此次台大校長遴選案恐將面臨翻盤。

近日卻也傳出有挺管學者掣肘、要阻止校務會議召開，大力遊說連署代表撤簽；校務會議學生代表童昱文昨證實，因有人施壓遊說，陸續有人因此想撤簽，所幸最後仍達連署門檻。

35人連署達門檻 今送交校方處理

台大行政單位昨表示，收到簽名補件，將再開會討論，最快三月第一個週六開會。

連署代表將提三案：一是校務會議應認定這次校長遴選程序因瑕疵而無效，二是應成立遴選爭議調查小組，三是學倫會應報告管中閔論文疑義案。除臨時會，連署師生也將在排定三月二十四日開的正式校務會議提此三提案。

要求校務會議 認定遴選結果無效

童昱文昨晚感慨：「開校務會議都備受阻撓，說好的大學自治呢？一個大二學生就要動用前校長來施壓，真感尊榮。」諷刺是，有些施壓的人，卻同時以大學自主之名，要求教育部不要調查、趕快核定結果。

台大教授劉靜怡也發文指，有人接到多通電話表示教育部已要核定遴選案，要連署代表「撤簽」；那幹嘛還上凱道？還要校長們開罵？台大程序委員會年前已作決議建議開會，代表已成案，怎還有撤簽空間？也不明白校方為何拖延？打電話遊說的人，「幹嘛害怕開會？」

台大教授陳翠蓮呼籲，台大應速開校務會議，師生公開討論處理校長遴選爭議。新校長若在爭議中上任，恐埋下更多紛爭根源。

據指出，曾公開挺管的台大前校長們及主管中，就有人進行撤簽遊說，讓連署者感到壓力；連署名單為何外流？連署者將向校方追查。

台大主秘林達德昨表示，不知名單如何外流；他也被點為介入遊說撤簽的主管之一，他則喊冤完全否認，強調自己絕對嚴守行政中立。