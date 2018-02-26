馬朝軍紀渙散又一樁 辣妹溜進F-16座艙

2018-02-26

嘟嘴喊啾咪 PO上網炫耀

〔記者游太郎、羅添斌／綜合報導〕軍紀渙散！空軍爆發重大軍紀事件！一名辣妹溜進F-16座艙內，不但撒嬌比手勢、嘟嘴嬌喊「啾咪」，還公然PO上網炫耀。空軍昨天氣炸了，清查後證實是空軍花蓮基地的F-16戰機，空軍司令部表示，將針對違失人員究責。

民眾爆料指出，前晚快八點時，臉書某社團突然有人PO出辣妹坐在F-16座艙內，嬌嗔、嘟嘴向男友喊「啾咪」，並比出仿韓國少女團體的手勢，還有兩張友人與F-16合照的照片。

PO文者炫耀說，「為了讓馬仔圓夢，所以我去惡搞空軍了…」，不同的是速度不是km/h，而是馬赫；礙於政策以及「保密協定」，所以無法拍攝內裝給大家看，也無法透露資料及配備。

時任機工長 違規帶入營

對此，空軍司令部下令徹查，花蓮基地昨證實，是在二十六作戰隊所轄的機堡內拍攝無誤。空軍第五聯隊表示，這是該隊二○一三年四月退伍的林姓機工長所拍，時間約在五年半至六年前。

林姓機工長承認，假日會客時帶友人入營區，未經報備即闖入F-16機堡，擅自答應辣妹進入座艙，當時曾提醒對方千萬不能公開，沒想到還是被PO上網，他相當懊悔！

空軍氣炸 查處失職人員

空軍第五聯隊政戰主任林德旺說，此違規事件雖當事人已退伍，但趁職務之便，私帶進戰機座艙及拍照，已違保密及內部管理等規定。

退役吳姓中校說，這起事件實在很離譜，還好當時F-16未掛上敏感空射型「魚叉飛彈」或AIM-120先進中程飛彈，否則後果難以預料。

此外，上述事件後，二○一五年三月即發生陸軍阿帕契貴婦團打卡事件，當年時任陸軍航特部六○一旅第二作戰隊副隊長的勞乃成中校，私自讓包括藝人李蒨蓉在內的多位民間人士進到阿帕契攻擊直升機機棚參觀，李隨後將在阿帕契前留影及直升機座艙儀表板的照片PO上臉書專頁。檢方介入偵辦後，對李蒨蓉等民間人士以不起訴處分，在軍職人員責任部分，遭到懲處的軍官超過二十人，勞乃成被記大過兩次，並調職處分。