改抽電子煙 有人戒菸、有人無法解癮

2018-02-26

〔記者吳亮儀、林惠琴／台北報導〕電子煙能否幫忙戒掉紙菸？擔任市議員助理的郭先生吸菸多年、使用電子煙三年，他認為電子煙沒有「實體感」，很難取代傳統紙菸，唯一的優點在於沒有焦油，使用時周遭的人比較不會聞到煙味而不舒服。但癮君子林先生說的確有效。

電子煙透過可充電鋰聚合物電池供電，電流通過霧化器時模擬吸菸情境產生類似煙霧，當中液體的成分通常包含丙二醇、植物甘油、調味香料和尼古丁。

郭先生說，紙菸有「實體感」，它含焦油、會有粉塵，比較有扎實的感覺，而電子煙就只是蒸氣，雖然有尼古丁，但仍比香菸差多了。

從青少年時代就抽菸的林先生則現身說法指出，他大量搜尋有關電子煙的資訊，透過電子煙，已經五個禮拜未再吸紙菸，周遭不少老菸槍朋友，也有相同經驗。

從事自由業的劉先生曾有多年菸癮，也曾在朋友介紹下使用過電子煙，他坦承電子煙還是要選含有尼古丁的才能解除癮頭，他最後去戒菸門診掛號、用藥物控制菸癮，才慢慢戒除。

馬偕醫院家庭醫學科主任黃偉新說，只要煙（或菸）含有尼古丁就會成癮，因為尼古丁會使腦部產生多巴胺製造喜悅感給吸食者，當吸食者要戒斷時，就會出現煩躁不安、焦慮易怒或難以入睡等戒斷症狀。

黃偉新也說，即使不含尼古丁，電子煙內含有多溴聯苯醚、丙二醇、甲醛和重金屬等，長期下來對人體也有害。

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