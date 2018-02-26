2018-02-26

記者劉力仁／特稿

二○○四年電子煙開始商業化販售之後，市場迅速成長，不僅我國，各國管制上均面臨立法及管制強度之挑戰。

規範全球菸害擴散的世界貿易組織菸草控制擴散公約（ＦＣＴＣ）早注意到電子煙問題，但重心放在保護青少年；二○一四年第六屆締約國大會（COP6）報告指出，電子煙對菸草控制充滿威脅，須禁止向青少年及非吸菸者進行促銷，並禁止未經證實的療效宣傳。二○一六年COP7報告中提及電子煙成分複雜，非吸菸者、孕婦及青少年應保持距離。

面對此一新興商品，加上醫學研究有限，各國對於電子煙的管制腳步不一。比如中國並無管制，電子煙可自由買賣；美國視為一般的菸草製品；英國視為藥品管制；巴西、新加坡則全面禁止。

回到國內，目前對電子煙已有初步規範：若含尼古丁，則為藥事法定義之「藥物」，須經藥品查驗登記始得製造、輸入或販賣，違者最高處十年有期徒刑，一億以下罰金。若不含尼古丁，則不被視為藥物，擅自宣稱具「幫助戒菸」等類似醫療效能之詞句，可能違反藥事法「非藥物不得為醫療效能宣傳」之規定。

若電子煙外形類似菸品，則違反菸害防制法「不得製造、輸入或販賣菸品形狀糖果、點心、玩具或其他任何物品之規定」，製造或輸入者處最高五萬元罰鍰，販賣業者處一到三千元罰鍰；若內含毒品，依毒品危害防制條例起訴。

衛福部提出修法，希望加嚴到全面禁止。但相關業者估計，我國目前電子煙人口約廿五萬，全面取締或開罰在實務上難以達成，且無法排除有可能回流或變成傳統紙菸吸菸人口。更何況，部分國家認可電子煙作為戒菸輔具，是可能減少傳統紙菸吸菸人口及提高戒菸率。

在此狀況下，或可參考地方政府作法，以青少年禁用為主，進行分級管理，對成年吸菸者則可提供紙菸、電子煙的成分等所有資訊公開及宣導教育。待日後更多醫學研究出爐，確認電子煙是戒菸幫手還是健康殺手，再考慮是否擴大加嚴管制。

畢竟，法律得以執行，立法才有意義。

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