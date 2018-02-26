他山之石─英、日等先進國家 開放式管理電子煙

2018-02-26

〔記者王孟倫、林惠琴、吳亮儀／台北報導〕年初英國公共衛生部（Public Health England，PHE）一份報告，建議戒菸困難的癮君子應該嘗試改吸電子煙，引發關注。台灣電子煙產業發展協會據此認為，我國對電子煙應採管理開放方式，而非一味封殺。

我國吸菸人口約三百卅萬人，電子煙協會粗估使用電子煙約廿五萬人；銷售電子煙產品均由中小代理商從海外進口，實體店鋪約六十家，相關銷售金額則並無統計數據。

電子煙產業發展協會秘書長王郁揚引述英國的報告，強調電子煙的健康風險遠低於傳統紙菸，也沒有證據顯示電子煙會引發更多年輕人改抽傳統紙菸。

英國政府在二○一五年，由當時首相卡麥隆推動吸菸者轉換使用電子煙的國家政策，三年後公佈成果：成功將英國三成（三百萬人）吸菸民眾轉換使用電子煙，其中有一百五十萬人完全戒除香菸，報告中指出利用電子煙結合當地戒菸服務的吸菸者有最高的戒菸成功率，未來會加強電子煙在英國的推動，建議醫師可開立電子煙處方。

王郁揚表示，英國推廣電子煙，歐盟設立專法規範電子煙，日本開放不含尼古丁的電子煙，紐西蘭去年十月已讓電子煙合法，其目標二○二五年前完全禁菸，由電子煙全面取代，都值得參考。

菸商：應與現有菸品規範一致

國際菸商主管認為，政府應該拿出科學證據，務實推動電子煙合法化，而非全面打壓或抹黑封殺。另一家生產傳統紙菸的國際菸商則表示，電子煙應與現有菸品規範具有一致性，包括警示圖文、包裝標示、使用場所等。

國健署菸害防制組組長羅素英回應，美國、歐盟開放電子煙有其背景，主要是產品流通、使用人口多，不得不管理規範。日本、紐西蘭等地的做法，仍以視為輔助戒菸藥品為主，並非視為菸品，想抽就抽。台灣會持續蒐集、觀察其他國家的做法，並研議菸害防制的對策。

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