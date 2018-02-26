電子煙全面禁用 立委有異見／認同加強管制 但須舉辦公聽會了解各界看法

2018-02-26

〔記者彭琬馨、王駿杰、何玉華、王孟倫／台北報導〕越來越多人使用電子煙戒菸，衛福部修法希望全面管制、開罰，去年底完成一讀，即將進行二讀審查，但立委不買單，質疑要降低傳統菸品對民眾危害，卻又全面禁止新技術。

我國目前對電子煙是以菸害防制法與食藥法進行規範。不過，電子煙的原料並非菸草，只能用菸害防制法第十四條不得為「菸品形狀」來規範；另食藥法是規範尼古丁成分，也就是說，若是不含尼古丁且非菸品形狀之電子煙，無法可管。因此，行政院院會去年底通過衛福部提出的菸害防制法修正草案，將全面禁止電子煙的製造、輸入、販賣、展示與廣告，且連加味菸也一併禁止，違者將開罰五至廿五萬元，若在禁菸公共場所吸食電子煙，開罰一萬元。此外，任何人不得供應電子煙相關物品予未滿十八歲者。

草案送交立法院進入委員會審查，朝野立委雖認同加強管制，但社會大眾對電子煙認識不足，須舉辦公聽會，了解各界意見。

降低菸害新技術 修法禁止無法理解

民進黨立委鄭運鵬批評衛福部想降低傳統菸品對民眾危害，卻修法禁止新技術，「完全無法理解」；醫師出身的民進黨立委林靜儀不贊成全面禁止，認為修法應有一致性，「若禁止電子煙，其餘對健康有害的糖分、酒類要不要也一併禁止？」林靜儀說，以法規強烈禁止某種特定物品，「這種泛道德性的立法，很有討論空間。」

民進黨立委吳玉琴則說，電子煙添加物多元，對人體的危害令她擔心，但電子煙管控困難，立法院應召開公聽會，了解相關科學證據後決定；國民黨立委李彥秀也建議召開公聽會，凝聚共識。親民黨立委陳怡潔不反對加強管制電子煙，但應掌握控管標準，民眾才不會無所適從。

竹市、新北自治法規 禁止青少年吸食

中央尚未完成立法，地方政府則已陸續透過自治法規管制，但著眼於保護青少年，避免接觸菸品。

新竹市於去年十一月率全台之先制定「新竹市電子煙管理自治條例」， 新竹市衛生局代理局長楊清媚指出，新竹市規範未滿十八歲者不得使用或持有電子煙，任何人也不得供應電子煙給未成年者，違者最高罰五萬元，另在禁菸場所禁止吸食或攜帶點燃電子煙，違者最高可罰一萬元。迄今有一違規案件，被處戒菸教育。

新北市一○五年八月制定「新北市菸品及電子煙管理自治條例」草案，規定未滿十八歲者不得吸食電子煙，也不能在校園內持有，違者須接受戒菸教育，並針對父母或監護人罰鍰兩千元至一萬元。因尚未完成二讀，市府改以行政命令訂定「新北市高級中等以下學校禁用電子煙實施要點」，今年一月實施。新北市衛生局長林奇宏說明，實施要點包括校園禁用電子煙，學生使用電子煙者須接受戒菸教育，並通知家長。

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