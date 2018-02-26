冷眼集》務實認識中國的變

2018-02-26

記者鄒景雯／特稿

大家都知道中國變了。怎麼個變法？哪些部分的改變會與台灣直接相關？我們又該如何應變？這一連串的問題，正等著蔡英文政府全新的國安團隊盡速做好功課，提出萬全的準備方案。

自一九八二年以來，中國的憲法就明確規定：國家主席、副主席連續任職不得超過兩屆，一屆是五年；於是此後近四十年，中國領導階層沒有人挑戰過十年為一代的規矩，時間到了，指定接班必定如期上馬。如今，習近平口中的這部根本法、總章程、意志的集中體現，真的就要被他推翻改寫。在北京權力圈盛傳快兩年的「超越二十年」之說，已經愈來愈有手有腳起來了。

之前，中共二中全會通過要把習近平新時代中國特色社會主義思想入憲，已經讓西方看傻了眼，這次三中全會進一步要刪除主席的任期限制，肯定是眼珠子要掉出來。事實上，習近平自去年十月十九大的召開，有關習皇登基的具體步驟，這麼快速的展開，有專家還注意到鮮少人發現的重點，那就是自改革開放之後，二中一向在春天，三中則在秋天舉行的慣例，也被習近平打破了，這次二中在一月召開，二月二十六日至二十八日隨即三中就要登場，完全顛覆了從十三大以來的規律。

同時，針對每屆中共中央委員會從一中全會到七中全會的主要任務，長期以來在中國研究圈流傳的背誦口訣：一「選人」、二「排官」、三「幹事」、四「整黨」、五「經濟」、六「社會」、七「接班」，現在在習近平手裡，似乎也變了調，上月的二中全會並沒有處理國家機構的人事問題，而是留待今天開始的三中全會來面世；今年的二中是談修憲，看來不夠，三中要繼續修，也是前所罕見。這些似乎也說明了習近平是不會按照什麼框架辦事的，未來一切的創設會由他來開例。換句話說，我們如果要以中國向來的成例來推斷習近平的行為模式，可能會有很大的失準率。

從以上的歸納，台灣顯然需要更加務實地重新認識習時代的中國，之所以強調務實，是相對於務虛而言。台灣的兩岸學者普遍憑藉舊經驗就中國問題「話唬爛」的習慣，或是被中國涉台系統引導，將兩岸關係簡化為「鬥嘴鼓」的模式，乃至於政治人物「憑感覺」、「拚天才」，以為一言可興邦，卻經常是一言在喪邦，全都失去了附著力，我們亟待全面、扎實地研究中國。從這個角度檢視，政府本身對中國問題的投入，以及委外的研究預算，是增加、還是減少？有沒有因南向政策受到擠壓？恐怕要非常嚴肅地檢視。

這麼說，絕不表示蔡政府要延續馬政府時代浪擲資源於傾中政策的化妝，剛好相反，而是要腳踏實地進行有關中國的基礎調查與情報蒐集，否則要如何精準掌握中國的政經脈動，厚實決策的依據？這種硬底子功夫，相信新的主事首長會有備而來。