中共中央首度證實 有高幹想「篡黨奪權」

2018-02-26

〔編譯陳正健／綜合報導〕中國即將召開全國人民代表大會、政治協商會議全國委員會「兩會」之際，中共黨刊《中直黨建》刊出總書記習近平心腹、中央辦公廳主任丁薛祥的談話，指出中共第十八次全國代表大會（二○一二年底）以來查獲的腐敗問題中，曾有高級幹部想要「篡黨奪權」。這是繼中國證券監督管理委員會主席劉士余之後，再次有中共高官提到這個字眼，也是中共中央首度公開確認此事。

中共中央直屬機關工委期刊《中直黨建》二月號上，刊登丁薛祥一月二十六日的工作會議談話紀錄。他表示，中共十八大以來的高幹腐敗問題中，幾乎無一例外地查到有政治問題，包括拉票賄選和拉幫結派，有的甚至想要「篡黨奪權」。丁薛祥為中共政治局委員，去年中共十九大後升任中央辦公廳主任，該職位被喻為中南海「大內總管」。

去年十月，劉士余在十九大議程中也曾提及，中共政治局前常委周永康、前中共重慶市委書記薄熙來等人不僅貪腐，還涉及「篡黨奪權」；習近平打貪是為了「挽救黨與國家」。

周永康、薄熙來、前中央辦公廳主任令計劃、前中央軍委副主席徐才厚等人，曾傳出密謀推翻習近平，被稱為「新四人幫」，但從未獲得證實。去年十二月，美國中文媒體「博聞社」獨家披露，習近平在耶誕夜當天因為腹痛，於北京三○一醫院接受治療，可能因為屢遭暗殺，精神緊張影響腸胃功能。據稱有人在人民大會堂放置炸藥，企圖暗殺習近平，前中央軍委聯合參謀部參謀長房峰輝、中央軍委政治工作部主任張陽可能因此被捕。