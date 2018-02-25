農委會大調查 台灣10.2％農戶缺工

2018-02-25

全國農業缺工 28.2萬人次

〔記者吳欣恬、黃以敬、林國賢、黃淑莉、葉永騫／連線報導〕國內頻傳農業缺工聲浪，農委會最新盤整統計出爐！國內約有十．二％農戶有缺工情況，以一人工作一天估算，全國農業缺工人次約廿八．二萬，其中常僱工需一．五萬人次，季節性的臨時工則缺廿六．七萬人次；缺工以中部地區最嚴重，主要缺工產業則為蔬菜和果樹。

面對農務缺工問題嚴重，農業縣不斷呼籲中央謀求對策；雲林縣府多次發文給勞動部，請求引進農務外勞或開放製造業外勞在休息時間可以從事農務工作；但勞動部擔憂影響本國勞工就業機會，並未同意。

屏東縣萬丹鄉農會總幹事張枝烈表示，每個縣市收割期不同，例如屏東縣稻作收割後的烘乾期，缺工時間約一個月，如有農業外勞來支援就能解決問題；屏東縣農權會理事長盧同恊則強調，不一定每個農業項目都要開放農業外勞，必須保障本地農工就業權；屏東縣農業處長黃國榮說，農村缺工是整體問題，中央應該要有統一政策。

中部最嚴重 多蔬果產業

農委會副主委李退之指出，苗栗、台中、彰化、雲林、南投等中部地區缺工較嚴重，約十四．七萬人次，佔比達五十四．九％；其次是嘉南高屏等南部地區缺九．四萬人次，佔卅五％；北部和東部則各缺少約一．三萬人次，佔五％。

進一步分析缺常僱工的產業，蔬菜佔了卅七．四％、果樹則佔了廿二．四％。缺臨時工的產業，果樹佔四十七．七％，蔬菜佔廿九．六％。另外蒜頭、小白菜、蘿蔔、胡蘿蔔、萵苣、落花生以及玉米等也多缺工。

李退之說，中部缺工嚴重，主因為台中、彰化的製造業吸引雲嘉的勞動力人口，由於農業以季節性缺工為主，提供所得不如製造業，因此想要賺更多錢的人優先選擇製造業。

缺工型態特殊 難引進外勞

農委會強調，農務工人有「季節性」、「短期性」、「產業不同」等特殊性，無法提供全年性或單一雇主的常態性工作，恐難靠引進農業外勞得到解決。

農委會副主委陳吉仲表示，農業工資以天計算，產季期間需求大量勞力，但產季結束後勞力需求大降。如引進外勞，不可能只給三個月工作，還要支付高額仲介費，且勞基法規範單一雇主，外勞無法移動至不同農戶工作，「開放外勞對行政部門是最容易的事，但也是最不負責的」。

陳吉仲表示，國內農戶所得約三成來自於自家農業收入，七成來自兼業打工，開放外勞恐使農戶打工機會減少。因此，先以「農村閒置人口或國人機動性勞力」作補強主力，長期目標是「農村活化再生、年輕人口回流」。