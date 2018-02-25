拚收成忍痛被罰！不能說的秘密 外勞田間「鬥腳手」

2018-02-25

記者林國賢、黃淑莉／專題報導

農務缺工是農村多年來棘手問題，老人凋零，又沒有年輕人加入，近幾年農村冒出來的年輕「生」面孔，大家心知肚明是非法外勞，但為了讓辛苦好幾個月的作物可以順利收成，農家鋌而走險僱用。

一名農會人員直言，田間外勞工作早已是公開秘密，甚至有僱主會替外勞們準備一把刀，若遇到查緝外勞人員，可以用刀割破網室，比較容易逃逸。

雲林縣府勞工處統計，去年農民僱用非法外勞協助農務工作被查獲件數有五十六件、二○九人，較前年增加廿件，人數更增加一倍。非法外勞的工作內容以協助稻米、蔬果種植、採收、包裝及搬運為主。

僱非法外勞打農工 去年查獲增多

雲林縣勞工處長張世忠說，僱用非法外勞被抓到，裁罰最低十五萬元，對農民來說是非常高的「天價」，因為農民種水稻一公頃每年收成才只有十五萬元，卻仍願意冒險僱用，歸根究柢，缺工狀況已危及農業經營，無工可能就無產業了。

雲林縣農業處長林慧如指出，她曾目睹一名農婦紅著眼眶強忍淚水捧著十五萬現金繳罰款，這罰款可能是農婦耕作一整年的收入，讓她很感慨，「不請外勞，辛苦耕作的作物可能就無法收成。」

雲林縣農會推廣課長楊世榮說，引進農業外勞外界反對意見包括只有農業企業請得起，小農沒有能力管理，恐引發治安問題等。對此，建議以縣農會名義申請引進農業外勞，集體管理，再視缺工情況派工。

農委會副主委陳吉仲指出，國內有六十七萬合法外勞，申請進來時都有特定行業，外勞若要成為農業打工人力，恐涉及人權問題，萬一外勞逃逸，責任歸屬也須釐清，相關配套措施待討論且需修法。