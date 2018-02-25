各式農業團上陣 師傅有幫上忙

2018-02-25

農委會解方》成效檢視

記者吳欣恬、王涵平／專題報導

為解決農業缺工，農委會去年已推出農業專業技術團、農業耕新團、外役監以及產業專業團，共招募卅七團，增加七萬一千兩百一十七人次的農業人力。今年農委會計畫擴大招募，增加菇蕈業和花卉的專業團，也將在桃園、彰化以及雲林成立機械耕作團，以農機替代人力。

師傅團受訓後 月薪47K

農業專業技術團又稱為農業師傅團，團員須先至改良場受訓十天，去年共招募三百廿五人，三百零七人留團，平均年齡四十二歲，工作二十二天以上，每月平均薪資四萬七千七百四十元。

台中石岡技術團指導員劉建志說，台中當地主要作物包括梨、葡萄、柿子、椪柑等果樹，每個時節有不同人力需求，對調派單位來說滿辛苦。也曾有團員反映，派工地點範圍北到苗栗南至彰化，每戶不能超過三個月，都要自行前往，有的可能只去一、兩天像除草之類的工作，交通是一個大問題。

季節性強 人力調派難

劉建志說，作為派工單位，也怕淡季就沒工作，甚至要到卓蘭、大湖去找工作給團員做。雖然非法外勞好用便宜，九百多元一天，但抓到要被罰十幾萬，請農業師傅每天一千零六十四元。「多數農民反映，農業師傅有幫忙解決缺工問題。」

農業耕新團不須受訓，去年共招募三百一十人，其中兩百八十五人留團，工作二十二天以上每月平均薪資三萬六千零八十五元。桃園新屋農會指出，有團員反映，實際從農很辛苦，不太習慣。

外役監有6團 效率高

去年外役監人力團有桃園、台中、台南、屏東、花蓮以及台東等六個團。台東鹿野農會指導員李珠連表示，團員工作時間自上午八點至下午三點共六小時，團進團出，會有戒護人員陪同。李珠連說，很多農民覺得外役監團工作效率高，農忙旺季時很搶手，但淡季時往往從第一個農場問到最後一個，也要煩惱沒有工作。

另依各農產業特性新增產業專業團，協助引進機械化生產，例如已為東山咖啡業者引進日本製咖啡光選機，提升咖啡農民選別咖啡豆之能力及效率、引進新型蘆筍選別機、改良乘坐式胡麻割捆機等，提升產業競爭力。