擴大派工平台 推大專生到田間

2018-02-25

農委會解方》多元紓解

記者吳欣恬／專題報導

農委會去年因應農業缺工的各項措施，總計提供七萬一千兩百一十七人次的勞動力，約解決廿六．六％的缺工情況。今年會將既有措施擴大辦理，更增加開辦機械團，並讓地方政府、農改場、合作社等公營或民營單位都能成為派工單位，擴大派工平台。農委會副主委陳吉仲直言：「農業缺工今年沒解決一半就完蛋了！」

副主委直言農業缺工 今年沒解決一半就完蛋

陳吉仲表示，高雄市大樹區農會的農業技術團之前要補招十五人，結果來了一百人報名，顯示鄉下閒置人力很多。近兩、三年來，調查國內十五至四十四歲的青年就業人口，唯一增加的行業就是農業，約增加六千人。

農委會副主委李退之說，農委會去年的缺工因應措施，派工平台都是以農會為主，但有些缺工領域或農民可能跟農會沒有搭上線，因此包括合作社、合作農場、青農聯誼會、鄉鎮公所都曾表達意願，希望成為派工平台。農委會將朝派工平台多元化的方向努力，一團卅人的限制可望打破。

除了招補農業技術團，學生也被農委會鎖定。陳吉仲指出，台灣有一萬八千多名國際學生，如果能利用寒暑假或平日課餘時間打工，應能紓解農業缺工，農委會目前和七所大專院校合作，將擴大到二、三十所，推動大專生至農場打工。

李退之補充，過去提供農業職缺，和勞動部合作開辦的「青年教育與就業儲蓄帳戶方案」，鼓勵青年畢業後先工作，每人每月補助一萬元，為期三年。未來不再限於農業類科，因為現代務農方式和農業經營，也需要行銷、管理、財務甚至是法務等其他專業人力。

他觀察，國立高中職農業類科的畢業生幾乎都升學，留在當地成為勞動力來源的，絕大多數都是私立高中職學生，未來將擴大結合私立高中職，成為穩定農村的力量。