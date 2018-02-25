拖老命 農忙就見「千歲團」出動

2018-02-25

叫不到工…歐巴桑凌晨理菜 採茶嬤日做8小時

記者林國賢、黃淑莉、曾迺強、王涵平／專題報導

農業人口老化、缺工問題，已危及產業。今年一期稻作陸續春耕，六位代耕農民彎著腰忙農活，六個人加起來快要四百歲。雲林縣黃姓農民苦笑說：「年輕人嫌這艱苦，沒人要做，只好老伙仔拖老命罔做！」

雲林農產值破700億 農工均齡逾63歲

雲林縣連續三年農業產值超過七百億，前年更高達七百七十七億，全國第一，亮麗成績卻是一群平均年齡超過六十三歲的老農辛苦工作所創造，農業人口老化、農業缺工嚴重等問題，正一步一步侵蝕農業永續命脈。

根據雲林縣政府農業處統計資料，雲林縣六十至六十五歲農業人口約一萬一千二百多人（具有農保身分），約佔該年齡層比例二成五，二十一歲到四十歲農業人口只有七千多人，佔該年齡層不到約一成。實際走訪田間，常見七、八十歲老農彎腰在田間工作，鮮見年輕人身影。

雲林縣農會概估，全縣季節性缺工約四千多人。古坑柳丁、紅柑等柑橘類因產期接續，果農們還能我幫你、你幫我，相互支援。果農憂心表示：「大家年紀都大了，這樣還可以撐幾年？」

西螺菜農坐在矮凳上低頭整理蔬菜，六十多歲的廖姓菜農指著大片菠菜田說：「叫不到工，只好凌晨二、三點就來做，才趕得上送菜市場拍賣。」其他菜農在一旁七嘴八舌感嘆：「真的找不到工，好多七、八十歲歐巴桑也出來幫忙。」

七十九歲嘉義梅山茶農劉立東在二公頃的茶園忙進忙出，每年春、冬茶採收季就要跟各茶區搶人，採茶工一天工資有一千五百元至二千元，但得在太陽曝曬下彎腰採茶八小時，他苦笑說：「山上沒有採茶姑娘，只見採茶阿嬤。」

阿里山茶馳名中外，但每年採茶季固定上演缺工戲碼。梅山鄉農會總幹事黃世裕無奈表示，要遠赴台南才雇得到「工讀生」，且這些臨時工人年紀多半超過六十五歲，往來路途遙遠。

在台南東山種植青皮椪柑、咖啡的農民胡訓則說，務農辛苦，需長期培養經驗，一旦碰上天災，整季心血白費，要年輕人留在家鄉不容易。雲林七十多歲黃姓農民，每年與合作社契作山東大白菜，因為種苗時找不到幫工，已連續兩年放棄種植。

台灣農業缺工沉痾若不思解決，「農為國本」恐成為空話，動搖國本隱憂逐漸成真。