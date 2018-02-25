軍人月退地板38990 總統拍板

2018-02-25

〔記者李欣芳／台北報導〕研議多時的軍人年改草案，有關保障軍人老年生活的月退地板，總統府年金改革委員會已向蔡英文總統報告，獲總統初步同意，軍人年改月退地板訂為三萬八九九○元。據透露，在國防部預告軍人年改草案後，軍方又向年改會提出退休起支俸率「六十加二」方案，也就是俸率六十％起跳，每多留軍中一年加二％，但未被決策高層採納。

軍方重提「六十加二」遭否決

這是軍方二度提出「六十加二」方案遭否決。年改會經討論，仍決定維持原草案預告的退休起支俸率「五十加二．五」方案，即服役滿二十年、起支俸率五十％，每在軍中多留一年，增加二．五％的俸率。國防部去年十一月預告軍人年改草案之前，軍方就積極爭取「六十加二」方案，當時年改會即持保留態度。

資深官員透露，政府一方面將軍人月退地板提高到三萬八九九○元，比公教人員的月退地板還高；另方面考量軍人職業的特殊性，參考美軍給予「五十加二．五」的退休起支俸率，已彰顯政府照顧職業軍人，給予較優渥的退休金，「六十加二」方案因此未被年改會採納。

年改會的軍人年改草案可望順利提報本週四政院院會通過。行政院政務委員林萬億近日也將與民進黨立委就軍人年改修法做最後溝通，經過先前的初步溝通，絕大多數民進黨立委都支持軍人年改樓地板應比公教人員高，且支持訂為三萬八九九○元。