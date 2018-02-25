客委會模里西斯美食展 遭中國打壓

2018-02-25

原訂27日起與當地客家社團合辦

〔記者吳欣恬／台北報導〕行政院客委會預定二月二十七日至三月七日在模里西斯和當地客家社團合辦「客家美食週」，但昨下午接獲通知，中國向活動舉辦地點拉布爾多內海濱酒店（Labourdonnais Waterfront Hotel）施壓取消活動，揚言只要客委會副主委范佐銘等相關人員入境模里西斯就原機遣返，甚至放話未來影響我國民眾前往模里西斯的落地簽。

客委會和僑委會在南非與模里西斯舉辦「客家美食週」活動，今、明兩天在南非，二十七日轉至模里西斯，邀請名廚邱寶郎、溫國智及邱聿涵和拉布爾多內海濱酒店的廚師交流，指導製作客家菜。二十八日的開幕式則有黃子軒樂團的表演。

模里西斯非我國邦交國，我國在當地也沒有代表處，當地華人有八成是客家人。客委會主委李永得上任後，即曾有任職模里西斯政府高層的客家人官員前來拜會，並邀請客委會前往當地以客家美食進行交流，促成這次活動。活動自去年九月開始籌辦，今年一月完成相關簽約。

李永得批中：文化交流也不放過

但昨天下午，模里西斯當地客家社團負責人接獲酒店通知，表示中國大使館要求取消「客家美食週」活動，因為是「代表中華民國而不是中華人民共和國」。飯店決定停止活動，「以避免任何進一步的外交爭議」。

據了解，中國大使館更放話，包括范佐銘一行、黃子軒樂團和三位名廚等活動相關人員都已被列黑名單，只要入境模里西斯就會遭到原機遣返，未來我國民眾前往模里西斯的落地簽，也會受到影響。

對此，李永得公開嚴厲譴責中國，連純粹的文化交流都不放過。已到達南非的范佐銘一行人和名廚邱寶郎、溫國智，將在結束南非活動後返台。