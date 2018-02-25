蔡總統回楓港發紅包 與鄉親開心寒暄

2018-02-25

當選總統後 首度回到屏東「祖厝」

〔記者蔡宗憲、黃淑莉／綜合報導〕總統蔡英文昨履行「年後回楓港」的承諾，回到故鄉屏東楓港德隆宮祈福贈匾，同時也在當選總統後，首度回到屏東「祖厝」，過程心情大好，臉上堆滿笑容。

蔡英文當選後，去年雖曾到楓港發紅包，卻始終未重回「祖厝」過，首度回到兩間祖厝懷舊，親切與村民合照。面對媒體詢問回老家心情，直說︰「很好啊！」

農曆大年初一，蔡英文到屏東市玉皇宮參拜時，曾向媒體宣告︰「過年大家都到墾丁，怕會塞車，年後會找時間回楓港。」昨天也兌現承諾，上午十一點準時抵達楓港。

蔡英文先到家鄉的信仰中心德隆宮參拜，贈「澤遍海嵎」匾額給廟方，隨後在廟埕發表新年賀詞，推崇屏東縣長潘孟安執政績效卓著，要鄉民讓他順利連任，立委莊瑞雄、周春米、枋山鄉長洪啟能及前內政部長余政憲等人都一路陪同。

蔡英文發完新年紅包後回到祖厝懷舊，一路與當地居民開心寒暄，沒有任何陳抗民眾出現，也讓小英總統心情大好，全程笑容滿面，臨別時還特地拉下車窗與民眾揮手道別。

蔡總統昨也在雲林縣長李進勇、立委蘇治芬、朝天宮董事長蔡咏鍀、北港鎮長張勝智等人陪同下，到雲林北港朝天宮走春拜媽祖，祈求國泰民安，並在廟埕發放福袋，排隊隊伍長達數百公尺；香客看到總統，也高喊「總統好」、「總統，新年恭禧」。