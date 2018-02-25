陳菊三月訪美 華府智庫演說

2018-02-25

〔駐美特派員曹郁芬、記者黃佳琳／綜合報導〕在蔡英文政府高層人事改組之際，傳聞被層峰鎖定為總統府秘書長不二人選的高雄市長陳菊，將於三月二十日在美國華府智庫「戰略與國際研究中心」（ＣＳＩＳ）發表演說。據了解，陳菊這次是以「高雄市長」身分訪美，也是她首度到華府訪問， ＣＳＩＳ迄今尚未正式宣布花媽來訪的消息。

將拜會行政官員、國會議員

陳菊三月下旬將訪問華府與紐約，預定十九日抵達華府進行三天訪問，屆時民進黨黨內初選結果已揭曉。由於台灣今年有縣市長選舉，在民進黨內輩分極高的陳菊，對台灣地方政治了解深入，又與蔡總統關係親密，美國政府及智庫學者對陳菊的到訪都很感興趣。

陳菊此行預定拜會行政官員、國會議員、智庫學者、地方市長，大華府與紐約僑界也會舉辦僑宴歡迎，不過相關行程還在安排中，沒有定案。

行政院長賴清德去年六月以台南市長身分訪華府，演說時對兩岸關係提出看法，九月便接任閣揆。至於陳菊是否會依循賴清德模式，先以市長身分訪問華府，再北上轉任中央部會，格外引發關注。

華府知情人士認為可能性很高，吳釗燮出任外交部長後，總統府秘書長人選並未補實，而民進黨黨內初選結果三月才會明朗，副秘書長劉建忻過去已有代理經驗，陳菊訪美後返台接任總統府秘書長是合理的安排。

陳菊：我一輩子都在幫人扛轎

不過，陳菊昨天前往高雄旗山溪洲地區發放小紅包並向鄉親拜年時，重申個人沒有意願，也強調「我一輩子都在幫人扛轎」，目前仍把重心放在市政上。

對於中央頻頻向陳菊招手的訊息，陳菊指出，對於市政的進步、台灣的提升，中央與地方關係不可分割，且民進黨人才濟濟，她還沒跟中央討論此事。

陳菊去年六月曾率團訪問美國西雅圖與波特蘭市，不過，從未造訪過華府。ＣＳＩＳ中國國力項目主任葛來儀，去年八月二十八日曾率領台美政策訪問團學者到高雄市拜會陳菊，就台灣民主發展及高雄城市治理經驗進行交流。