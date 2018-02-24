陸委會主委陳明通 國安會秘書長李大維 退輔會主委邱國正

2018-02-24

〔記者蘇永耀、李欣芳／台北報導〕蔡英文總統拍板大幅改組國安人事，行政院也進行局部改組，府院昨天同步公布這波政府高層人事異動名單。總統府及國安會兩大秘書長同時異動，行政院則有五位部會首長異動。

總統府秘書長 鎖定陳菊

總統府昨宣布，國安會秘書長嚴德發接任國防部長，遺缺由外交部長李大維升任，總統府秘書長吳釗燮轉任外交部長，繼任人選昨未公布，由總統府副秘書長劉建忻暫時代理。黨政人士透露，備受蔡總統倚重的高雄市長陳菊確為鎖定人選，但還待陳菊本人點頭答應。

行政院也宣布，陸委會主委由台大國發所教授陳明通接任，現任主委張小月則另有安排；為強化與退伍軍人的溝通，退輔會主委由前參謀總長邱國正接任，現任主委李翔宙另有任用，勞動部長林美珠身體因素請辭，由高雄市副市長許銘春接任。

其他國安人事調整，國安會諮詢委員林良蓉轉任北美事務協調委員會主委；中信金融管理學院金融管理所所長陳錦稷出任國安會諮詢委員；國安局政務副局長郭崇信三月中旬卸任，遺缺由海基會秘書長柯承亨接任。

總統府發言人黃重諺說，相關人事是蔡總統與行政院長賴清德在中午時會面做最後敲定。總統期許吳釗燮部長擴大強化與各國的實質關係，開啟各層面與國際社會的深度連結。對於陳明通回鍋接任陸委會主委，黃重諺說，陳明通不僅嫻熟兩岸事務，也熟悉總統的兩岸政策，因此再次受到總統倚重。