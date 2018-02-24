內定國安局政務副局長》「小亨利」柯承亨 曾說不再碰政治

2018-02-24

記者施曉光／特稿

將轉任國安局政務副局長的海基會副董事長兼秘書長柯承亨，是標準的嫡系扁家軍，二○○八年民進黨丟掉政權後，不但失業，還因扁案牽連被起訴，墜入人生低潮期，沉潛多年後，前年民進黨重新執政後，才又浮上水面，但畢竟兩岸關係步入冰封期，柯承亨所能揮灑空間有限，不過歷經「冷凍」一年多，最終還是被推上要職。

基本而言，柯承亨新職與其個人風格頗為相配，向來低調、不爭鋒頭，很少出現在媒體鏡頭前的他，執掌需要低調且神秘的國安職務，或許正是被層峰看中的原因。過去曾傳聞美、日、中國大陸派人來台的重要人士，就是由他代表陳水扁出面接觸，卻都幾乎不著痕跡。

幾位具有代表性的扁家子弟兵如馬永成、羅文嘉、林錦昌等人，過去經常成為媒體焦點，唯獨柯承亨就像是「忍者」一般，如今就連網路上的「維基百科」也搜尋不到此人資料。

綠營二○○八年下野後，柯承亨過著低調的失業生活，當時因為扁案被特偵組以洩密罪起訴，為了避免給他人帶來困擾，厚道的他只好不與朋友聯絡，「給老婆養」。有一次在立法院附近被媒體捕捉到，當時他透露自己只有一個願望，「不想再碰政治的東西」，如今又將重返政府部門，可謂造化弄人。

人稱「小亨利」的柯承亨，早年擔任陳水扁立委的軍事幕僚，是陳水扁贏得打擊軍方弊案、第一名立委光環的幕後功臣，陳水扁競選總統時的「國防政策白皮書」也是由其操刀，在扁政府時期歷練國安會諮詢委員、國安會副秘書長、國防部副部長等要職，對於軍事、情報、軍購、兩岸、台美關係均有深入涉獵，如今轉任國安局政務副局長，可謂適才適所。