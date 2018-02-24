內定陸委會主委》「中國通」陳明通 重掌兩岸事務

2018-02-24

記者李欣芳／特稿

熟悉兩岸事務、具專業背景的台大學者陳明通，這次回鍋擔任陸委會主委，行政院期許他為兩岸事務開創新局面與新視野。曾在陸委會與蔡總統共事的陳明通，是總統長期倚重的兩岸政策幕僚，也是多年來獲綠營信賴的「中國通」。深獲總統信任，是陳明通再次出任主委的主因。

現任陸委會主委張小月與外交部長李大維，長期遭綠營基層及本土社團質疑有親藍色彩，相較於張小月，陳明通的本土意識濃厚，他接掌陸委會，應有助於蔡政府撫平綠營基層對張小月人事案的雜音。

現年六十三歲的台大國發所教授陳明通，是台大政治系博士，曾任陸委會副主委、主委，由於他曾在陳水扁執政後期擔任陸委會主委，有處理兩岸事務與互動的豐富經驗，這次回鍋對他來說，應是駕輕就熟。

二○○○年蔡英文擔任扁政府首屆陸委會主委，陳明通是副主委，與小英有共事經驗，學者出身的陳明通，思路清晰、論述能力佳，在兩岸政策的諮詢方面，深獲蔡英文倚重與信任。

民進黨二○○八年在野後，蔡英文擔任民進黨主席時，陳明通積極參與民進黨智庫，還參與蔡英文總統大選兩岸政策的研議，蘇貞昌後來接掌民進黨主席時，陳明通也以諮詢委員身分，積極參與民進黨中國事務委員會運作，他是當時少數能在蔡英文與蘇貞昌兩位黨魁之間悠遊的學者。

面對兩岸互動日趨複雜化，陳明通曾公開主張台灣應進一步國際化，和國際接軌程度愈高，愈能保護台灣的安全。同時，政府在做好風險管理下開放兩岸經貿交流，這就是務實地「積極開放，有效管理」，以期建立和平、穩定的架構。如今，陳明通重掌陸委會，如何打破兩岸交流停滯的僵局，將是他未來的挑戰。