國防退輔雙換將 力拚募兵與年改

2018-02-24

記者羅添斌／特稿

總統府及行政院昨天同日公佈國安團隊及部分內閣首長異動名單，令人矚目的是，國防部長馮世寬及退輔會主委李翔宙雙雙卸任，新任國防部長嚴德發、新任退輔會主委邱國正都是陸軍上將退伍，既是前後任陸軍司令，更是前後任參謀總長，這項人事安排恰恰反映出蔡政府對當前局勢的憂慮及用心。

嚴德發、邱國正前後任參謀總長

軍人年金改革是立法院新會期的重中之重，執政黨宣稱一定要在新會期通過，不滿蔡政府年金改革的退伍軍人團體則是揚言抗爭到底。儘管國防部及退輔會在過去一年中不斷與退伍軍人溝通，但仍未能獲得對方的接受，部分激進的退伍軍人更是如影隨形地跟蹤、掌握蔡總統行程，彼此之間串聯並規劃行動方案，在任何總統可能抵達的行程，都要強烈表達訴求。

依照蔡政府的分工，軍人年改應是由國防部主事、退輔會協助，但兩部會之間的橫向聯繫不如預期，國防部對年金改革方案諱莫如深，讓退輔會必須面對成千上萬退伍軍人的火氣。儘管退輔會在過去一年間辦了近百場說明會，以及退伍軍人組織的拜會溝通，但都擋不住退將、退伍軍人心中的怒火，加上今年又是縣市長、縣市議員的大選年，眼看一場直撲蔡政府的政治狂潮即將點燃，蔡總統此時同時換下國防部長及退輔會主委，並不令人意外。

邱國正日前現身「八百壯士」餐會

邱國正自卸任參謀總長職務後，過去並未涉足或參與向蔡政府抗爭的活動場合，但他在本月廿日突然現身在一場反對軍人年改為主要訴求的「八百壯士」餐會上，與多位反蔡的退將同席，這個如今看來頗不尋常的舉動，似乎意味著接任退輔會主委一職，對邱國正而言並非突如其來的安排。

蔡政府的另一項隱憂，則是不知該如何去面對及解決募兵不足的問題。從馬政府時期，歷任國防部長都心知硬要推動全募兵制，會有種種困難，各個時期的國防部長有的能拖則拖，有的放慢腳步，邊做邊檢討，但馮世寬在蔡政府上任後擔任部長，一百分的部分，更要有一百分的執行力，明知此事有險，還是卯足全力硬拚，不斷放寬報考或是轉任的資格，各種能使出的招式都使出來了，看在退將及退伍軍人眼裡，相當不能認同。

陸軍在三軍系統當中，無論是現役或是退伍除役的人數最為龐大，當這項人數上的優勢，落在參與抗議蔡政府年金改革行動時，落在募兵成效相對弱勢的裝甲部隊時，卻成為最大的驚悚，蔡英文總統此次任命兩位退伍的陸軍上將擔任新職，代表著蔡政府當前承受極為沉重的壓力，需要依賴新任首長來全力衝刺達成目標。