新聞解讀》蔡總統的心思 中國應該會好奇

2018-02-24

記者鄒景雯／特稿

這波內閣人事改組昨日已經大致底定，外行的，看權位大風吹的熱鬧，內行的，要從換人看出政策改變的門道。如果從國安團隊大調整的最後棋盤擺定來看，蔡英文總統的心思，中國涉台系統應該要好奇才對。

按照台灣當前的憲政體制，很清楚，這次是總統權的部分（兩岸、軍事、外交）全面大動，行政院長主管的範疇，只有單純處理勞動部長請辭的替任問題，因此是蔡總統在下棋。要鋪排這麼大幅度的佈局，她極度慎重、再三斟酌，直到廿二日晚間都還沒放手落子，只說了一句：「明天起早一點，再來好好想一遍。」就熄燈睡覺。

23日近午 總統最終定槌

廿三日上午再啟討論，由於當天就要對外公布，這回洽談到過了午飯時間才結束，果然有棋子在最後一刻被移動了。例如，外交部長李大維雖然廿二日晚間七點被總統請去告知會調整職務，但是其可能去處，卻有好幾個選項，直到廿三日白天才「改為」國安會秘書長。這個例子可以說明不同的點將思考相互牽動的情況。

廢話少說，最終定槌的這個新人安排，究竟代表著第一任任期將半的蔡英文即將展開何種新政？如果兩岸、軍事、外交是支撐國家元首領導力的鼎立三足，那麼這三隻腳各自代表著面對中美國際新局的政策因應，最後又統合在一起，成為蔡英文的總路線。

首先在軍事上，代表自衛力量必須強化。嚴德發二○一六年底從參謀總長退下，就被蔡總統列為國防部長儲備人選，當時彼此間缺乏共事經驗，蔡總統因此請他先擔任國安會首席諮詢委員，進入團隊一起合作，之後升任秘書長，成為總統的國安幕僚長，互動更為密切，經過這段期間的觀察與考核，總統認為時機成熟，派到第一線去承擔重任。近年來，中國解放軍對台灣的海空挑釁日益猖獗，蔡要治軍較嚴的將領出列，用意無須贅言。國防部換將的同時，退輔會一併更新，是重要配套，邱國正同樣以治軍能力被圈選，除了必須妥處軍人年改問題，退輔會所屬有眾多事業單位，蔡尤其看重其正直風評，以落實管理。

軍事硬 兩岸軟 外交將主動

軍事若是硬的一手，陸委會就是軟的一手，陳明通這時登場，代表兩岸政策的執行將更為靈活。外交背景的張小月，過去這兩年的任務，是把民進黨的立場宣示得很清晰；在十九大之後，習近平對台已經結束停看聽階段，這時需要識途老馬，循聲探路，因此不只是曾任職陸委會熟稔業務，陳明通長期以學界與民間身分，對中國累積了豐厚的認識與人脈，因此被相中賦予任務，戲台上的角換了，唱腔與姿態當然就新了，蔡要陸委會在這個時候發揮解危求存的功能。

外交這隻腳，是前兩隻腳的後衛，今後會化被動為主動。前兩年，李大維在前面，吳釗燮在後面，蔡決定兩人換位，主要考慮由吳釗燮這個「外人」前去翻攪外交體系，創造更大的組織動能，執行「更像民進黨」的拓外突破；而李大維長期在外交領域的專業，特別是對主要盟邦的聯繫對話，需要有人接手的實際需要，促使蔡總統想繼續借重，在幾個考慮的職務中，蔡最後定板乾脆由他擔任秘書長，相信這對不少美國共和黨老派友人來說，熟悉度應該破表。

以上這三隻腳組合起來，做為小國，不可能學中國大聲一句「軟的更軟、硬的更硬」，但是隨時審時度勢，軟中帶硬，硬中有軟，與時間爭氣長，應該是蔡總統這著棋的盤算。